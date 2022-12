Didier Deschamps : les questions de Karim Benzema sont maladroites | La France reste muette sur le virus | Nouvelles du football

Didier Deschamps a qualifié les questions concernant un retour potentiel de Karim Benzema dans l’équipe de France de “gênantes” avant la finale de la Coupe du monde de dimanche contre l’Argentine.

La France a battu le Maroc 2-0 mercredi pour organiser une confrontation alléchante avec l’Argentine. Tout de suite, on a beaucoup parlé de la bataille de Kylian Mbappe avec son coéquipier du PSG Lionel Messi en finale, mais aussi des rumeurs ont commencé à émerger sur un retour choc de l’attaquant Karim Benzema.

L’attaquant du Real Madrid a été exclu de la Coupe du monde après s’être blessé à la cuisse lors du premier entraînement de la France au Qatar.

Deschamps ne l’a pas remplacé dans l’équipe et on pensait que l’attaquant du Real Madrid pourrait être disponible pour la sélection, s’il était jugé suffisamment en forme.

Lors de sa conférence de presse d’après-match après la victoire en demi-finale contre le Maroc, Deschamps a refusé d’exclure ce qui serait un retour sensationnel pour Benzéma. On a demandé au patron de la France : “Il y a un rapport aujourd’hui selon lequel Benzema pourrait revenir au Qatar. Tout d’abord, est-ce vrai ? Et y a-t-il une possibilité que vous puissiez l’utiliser pendant quelques minutes si vous en avez besoin ?”

Deschamps a semblé exaspéré, puis a souri et a répondu: “Je ne veux pas vraiment répondre à cette question. Question suivante. Je m’excuse.”

Benzema lui-même a semblé verser de l’eau froide sur l’idée d’un retour avec un post Instagram, disant en français : “Pas intéressé”.

Et lors d’une conférence de presse avant la finale de la Coupe du monde de dimanche, Deschamps a exclu un retour du vainqueur du Ballon d’Or, affirmant que les questions concernant Benzema étaient délicates.

Il a déclaré: “J’ai des joueurs qui ont déjà été blessés. Karim en fait partie. Le dernier à être blessé est Lucas Hernandez.

« Depuis, j’ai 24 joueurs à gérer. Se poser la question vis-à-vis (par rapport à) ces joueurs, c’est pour le moins gênant, sinon un peu plus. Le groupe est là.

“Je me fiche des invitations de joueurs, d’anciens joueurs ou de joueurs blessés. Je ne sais pas qui sera là. On avait un groupe au départ et qui, d’après ce qui s’est passé… On en a perdu trois, avec Nkunku à Ils faisaient partie du début de l’aventure.

“Ce seront 24 joueurs importants pour la France demain”.

La France reste muette sur le virus

Raphaël Varane est le dernier joueur touché par un virus qui balaie le camp français





Pendant ce temps, Deschamps et le capitaine de la France Hugo Lloris sont restés discrets sur l’effet qu’un virus qui a balayé le camp français a avant la finale de dimanche.

Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont les derniers joueurs français à être touchés, tandis qu’Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont raté la demi-finale pour cause de maladie. Kingsley Coman s’est isolé après que Didier Deschamps a confirmé jeudi qu’il était également malade.

Les maladies de Varane et Konaté surviennent un peu plus de 48 heures avant le choc contre l’Argentine.

Deschamps a déclaré: “Nous veillons à gérer au mieux la situation. Les joueurs dormaient quand je suis parti, je n’ai pas les dernières informations.

Adrien Rabiot a raté la victoire de la France en demi-finale contre le Maroc en raison d’une maladie





“Nous faisons de notre mieux pour gérer sereinement. Il y aura des informations aujourd’hui. J’en aurai ce soir et jusqu’à demain pour m’assurer que nous sommes prêts pour ce grand match.”

Lloris a ajouté : “Je n’ai pas plus de nouvelles qu’hier soir. Vous aurez certainement plus d’infos d’ici le prochain entraînement.

“Le virus, on n’est jamais préparé à ce genre de choses. On essaie de se préparer au mieux, tout simplement.

“Ce sont des aléas auxquels on n’était pas forcément préparés, mais cela n’enlève rien à l’excitation qu’on peut avoir”.