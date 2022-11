Didier Deschamps a déchiré Kylian Mbappe après le premier match de la France à la Coupe du monde 2018

La France a connu des difficultés lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde 2018, ne réussissant à battre que de justesse l’Australie 2-1 via un penalty d’Antoine Griezmann et un but contre son camp d’Aziz Behich.

Alors que les trois points qu’ils ont ramassés les ont mis sur la voie de la gloire de la Coupe du monde cet été-là, le sélectionneur français Dider Deschamps n’était pas du tout satisfait de ses joueurs dans le vestiaire par la suite – en particulier Kylian Mbappe.

Alors qu’il n’avait que 19 ans à l’époque, Deschmaps a déchiré l’attaquant pour sa performance terne dans le but d’obtenir une réaction positive de sa part pour plus tard dans le tournoi.

Dans un article écrit par le journaliste français Julien Laurens dans le dernier numéro de QuatreQuatreDeux disponible sur commande, plusieurs personnes racontent les scènes dans le vestiaire après que la France n’a réussi à vaincre l’Australie que de justesse.

“Je n’avais jamais vu Deschamps comme ça auparavant, interpellant un joueur devant toute l’équipe – et surtout Kylian”, raconte un joueur qui était dans la salle mais qui préfère rester anonyme.

« Deschamps était tellement en colère. Il a critiqué toute l’équipe et la performance, mais clairement il voulait aller plus loin avec Kylian et lui envoyer un message. Et il l’a fait. Nous avons été assez surpris. Après ça, on a tous voulu voir la réaction de Kylian.

“Pour nous dans l’équipe, il ne faisait aucun doute que Kylian serait abandonné pour le match contre le Pérou”, a déclaré le mystérieux coéquipier de Mbappe.

Cependant, Mbappe n’a pas été lâché. L’attaquant du PSG a marqué le seul but du match pour permettre à la France de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi en Russie, ce dont son entraîneur était particulièrement ravi.

“Tout ce que nous voulions voir, c’était comment il réagirait à la réprimande qu’il avait reçue du manager quelques jours auparavant. Bon sang, on a vu… » Philippe Tournon, responsable des médias de la France à la Coupe du monde 2018, se souvient très bien de la scène de l’analyse vidéo.

“Didier a été dur avec Kylian – il devait l’être”, a-t-il déclaré à FFT. “Tout ce qu’il voulait, c’était le faire réagir, blesser presque son orgueil, devant tout le monde pour obtenir un meilleur Kylian au prochain match et dans la suite de la compétition. Le coup aurait pu se retourner contre lui, mais Deschamps savait ce qu’il faisait et ça a marché.”

C’est sûr. La France a remporté le tournoi, aidée par trois autres buts de Mbappe lors des huitièmes de finale pour s’annoncer sur la scène mondiale.