Didi vise une valorisation de 60 milliards de dollars lors de son introduction en bourse sur le NYSE

Le géant chinois du covoiturage Didi prévoit d’inscrire 288 millions d’actions de dépôt américaines, soit l’équivalent de 72 millions d’actions ordinaires de catégorie A, à la Bourse de New York sous le symbole DIDI, selon une mise à jour Prospectus F-1 déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le dossier a également révélé que Didi prévoyait de coter des actions entre 13 $ et 14 $ pièce, ce qui valorise la société à plus de 60 milliards de dollars. Dans la partie supérieure de sa fourchette de prix indiquée, la société prévoit de lever plus de 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, qui pourrait être l’une des plus importantes cette année.

Fondée en 2012, Didi se classe parmi les cinq plus grandes start-up privées au monde et compte SoftBank, Uber et Tencent comme investisseurs majeurs.

La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters que le régulateur chinois du marché, l’Administration d’État pour la réglementation du marché (SAMR), enquêtait pour savoir si Didi avait utilisé des pratiques concurrentielles qui ont évincé injustement ses petits rivaux. L’enquête est la dernière d’une vaste campagne de répression contre les sociétés chinoises dites « plates-formes », dont Alibaba Group et Tencent.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 21,6 milliards de dollars l’année dernière. Il a également affiché un bénéfice au cours du dernier trimestre sur un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars. Plus précisément, la société a déclaré un bénéfice net de 837 millions de dollars avant certains paiements aux actionnaires, et un bénéfice net global de 95 millions de dollars pour le trimestre.

Didi classé n ° 5 sur cette année Perturbateur CNBC 50 liste. Le nom précis de la société enregistrée sur le F-1 est Xiaoju Kuaizhi. Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan souscrivent l’introduction en bourse.

