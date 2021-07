Didi retiré de WeChat de Tencent et des applications Alipay d’Ant Group

Si un utilisateur a précédemment ouvert et utilisé Didi dans Alipay ou WeChat, ou enregistré le mini-programme Didi, il peut toujours continuer à utiliser le service de covoiturage dans les super-applications.

Mais le service principal Didi a été supprimé en tant que raccourci de WeChat et la recherche de l’application ne donne plus de résultats.

WeChat, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs, et Alipay, qui en compte plus de 900 millions, sont des super-applications. Cela signifie que les utilisateurs peuvent ouvrir et utiliser d’autres applications, comme Didi, sans quitter Alipay ou WeChat.

GUANGZHOU, Chine – L’application principale de Didi a été supprimée du service de messagerie WeChat de Tencent et d’Alipay d’Ant Group, un autre coup porté à la société chinoise de covoiturage.

Alipay et WeChat sont des portails essentiels pour connecter les services aux utilisateurs, car un individu n’a pas besoin de télécharger toutes les applications qu’il souhaite utiliser. Au lieu de cela, ils peuvent y accéder via Alipay et WeChat – les deux applications ont déjà une énorme base d’utilisateurs.

Ces mesures interviennent après que les régulateurs chinois ont ouvert un examen de la cybersécurité à Didi, quelques jours seulement après sa cotation publique de plus de 4,4 milliards de dollars aux États-Unis.

Dimanche, les autorités ont ordonné aux magasins d’applications en Chine de supprimer le service de covoiturage pour téléchargement. Les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser l’application.

WeChat et Alipay ne sont pas techniquement des magasins d’applications. On ne sait pas combien de temps après l’ordre du dimanche des régulateurs que WeChat et Alipay ont retiré le mini-programme Didi de la possibilité de rechercher.

Didi, Tencent et Ant Group n’ont pas répondu à une demande de commentaire.