“Didi m’encourageait depuis le tout premier rang” -Jeremy Lalrinnunga souligne le rôle de Mirabai Chanu dans la victoire pour la médaille d’or

Birmingham: Jeremy Lalrinnunga, a remporté la deuxième médaille d’or de l’Inde et de l’équipe d’haltérophilie lors de ses tout premiers Jeux du Commonwealth (CWG) à l’âge de 19 ans dimanche. Il a pris la scène pour l’Inde dans la catégorie d’haltérophilie masculine de 67 kg et a ajouté au décompte de médailles de la nation qui s’élève actuellement à cinq.

Lisez aussi: CWG 2022 – L’haltérophile Jeremy Lalrinnunga décroche la 2e médaille d’or pour l’Inde dans la catégorie des 67 kg masculins

Les acclamations ont retenti à travers le pays lorsque Jeremy a soulevé 300 kg dans les disciplines de l’arraché et de l’épaulé-jeté. Lui-même était ravi de la réponse qu’il a reçue de tout le monde autour de lui.

Le médaillé d’or du CWG a été accueilli par la reine de l’haltérophilie indienne Mirabai Chanu, avant sa compétition et cela l’a inspiré à viser l’or. Il a déclaré : « Didi (Mirabai Chanu) me motive beaucoup. Avant d’entrer dans la compétition, elle m’a rencontré et m’a inspiré à faire le bien. Elle m’a encouragé dès le premier rang. J’ai appris tellement de choses d’elle, qu’il s’agisse de travail acharné, de son parcours vers les Jeux olympiques et tout. Elle nous guide à chaque fois.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Jeremy, qui a participé à son premier CWG à Birmingham, était ravi de remporter sa première victoire au niveau senior après les Jeux olympiques de la jeunesse et après avoir surmonté une série de blessures. Il a déclaré : « Après les Jeux olympiques de la jeunesse, je n’ai pas réalisé une telle chose comme celle-ci. C’est ma première médaille au niveau senior et j’ai dû faire face à quelques blessures. Les gens n’arrêtaient pas de me demander, quand allez-vous apporter des médailles après les Jeux olympiques de la jeunesse. Et j’ai continué à travailler dur pour gagner une médaille pour mon pays. Je n’ai pas pu donner la performance à laquelle je m’attendais, mais j’ai réalisé ce que je voulais.

Jeremy était déterminé à soulever les poids pour l’Inde même s’il souffrait d’une crampe au bas du dos. Mais faire face aux blessures fait partie du package pour un athlète et Jeremy a dit ceci : “Je vais récupérer très rapidement de ma dernière blessure, il y a un problème musculaire mineur et je serai bientôt prêt pour le prochain tournoi.”

Après sa victoire, Jeremy l’a dédiée à ses plus grands supporters – ses grands-parents. Il a dit: «Mon grand-père et mon grand-père priaient toujours pour moi. Mon grand-père m’a quitté avant mon départ pour les Jeux olympiques de la jeunesse et mon grand-mère m’a laissé après cela et je n’ai pas pu être à la maison les deux fois. Je sais qu’avant chaque remontée, je suis tout ce qu’ils m’ont dit de dire et c’est pourquoi je leur ai dédié ma médaille.

Neerav Tomar, MD d’IOS sports qui gère Jeremy, était fier de ce que Jeremy a accompli, il a déclaré : « Jeremy est un talent naturel et il est toujours désireux d’apprendre et de s’améliorer. Il n’a que 19 ans et a décroché l’or pour l’Inde au CWG22. Je voudrais le féliciter d’avoir remonté le moral de chaque Indien avec son dernier coup de pouce et je suis sûr que ce n’est pas la seule médaille d’or qu’il ramènera à la maison pour l’Inde.

Jeremy s’est motivé pour remporter l’or au CWG en gardant la médaille comme fond d’écran de son mobile et est maintenant prêt à passer à la vitesse supérieure et à continuer à travailler dur pour donner le meilleur de lui-même pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici