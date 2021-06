Didi, le géant chinois du Ride-Hailing, fait ses débuts à Wall Street

À partir de l’année dernière, cependant, les régulateurs chinois ont commencé à sévir contre ce qu’ils ont qualifié de pratiques commerciales déloyales et anticoncurrentielles dans l’industrie d’Internet. Un groupe de l’industrie du taxi a écrit l’organisme de surveillance antitrust du pays en décembre, exhortant l’agence à réenquêter sur l’achat d’Uber China par Didi. La lettre accusait Didi d’avoir utilisé des subventions injustes pour retenir les passagers et de donner des ordres de transport à des conducteurs et à des véhicules sans permis.

Peu de temps après que Didi a conclu un accord en 2016 pour reprendre les opérations d’Uber en Chine, les autorités chinoises du marché ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la vente pour des motifs antitrust. Aucune mesure n’a été prise à l’époque. Et même si des dizaines d’entreprises, grandes et petites, sont entrées dans le secteur des réservations de courses en Chine, Didi est resté un leader.

En Chine, l’ascension de Didi a reflété celle d’autres puissances technologiques, notamment ByteDance, le parent de TikTok, et le géant de la livraison de nourriture Meituan. Mais ces derniers mois, les autorités antitrust chinoises ont commencé à scruter les grandes sociétés Internet du pays comme jamais auparavant, et la domination de Didi dans le secteur des courses est devenue une cible potentielle sur le dos de l’entreprise.

L’industrie du covoiturage a été touchée par la pandémie et fait face à une reprise incertaine alors que le coronavirus continue de se propager et que de nouvelles variantes émergent. Les pays d’Amérique latine, une région sur laquelle Didi a mis l’accent pour son expansion mondiale, continuent de connaître une augmentation du nombre de cas, ajoutant de l’incertitude aux activités de l’entreprise.

En avril, Didi était l’une des près de trois douzaines de sociétés Internet chinoises qui ont été traînées devant les régulateurs et ont reçu l’ordre de garantir leur conformité aux règles antimonopoles et de « faire passer les intérêts de la nation en premier ».

Didi a rapidement publié une déclaration, que le régulateur antitrust publié sur son site Internet, jurant de « promouvoir le développement et la prospérité de la culture et de la science socialistes » et d’obéir strictement à la loi.

Didi Dache a été fondée à Pékin en 2012 et a fusionné avec un rival chinois, Kuaidi Dache, en 2015 pour former Didi Chuxing. Bien qu’Uber ait tenté de rivaliser sur le marché chinois, il a finalement vendu ses activités chinoises à Didi en échange d’une participation dans la société.

Dans un dossier pour son introduction en bourse, Didi a déclaré que les revenus avaient baissé de 8% à 21,63 milliards de dollars l’année dernière en raison de la pandémie. Didi a perdu 1,6 milliard de dollars l’année dernière, bien qu’il ait déclaré un bénéfice de 30 millions de dollars au premier trimestre de cette année.

Bien que Didi soit dominant en Chine et opère dans 14 autres pays, dont l’Australie, le Brésil, le Mexique et la Russie, sa valorisation est nettement inférieure aux 95 milliards de dollars d’Uber. Pourtant, cela éclipse Lyft, la deuxième plus grande entreprise de covoiturage aux États-Unis, qui est évaluée à près de 20 milliards de dollars.

Didi a déclaré qu’il avait la capacité de continuer à croître à mesure qu’il étend ses activités à de nouveaux marchés internationaux. « Nous aspirons à devenir une entreprise technologique véritablement mondiale », ont écrit les fondateurs de Didi, Cheng Wei et Jean Liu, dans une lettre jointe au dossier.

Didi était évalué à 56 milliards de dollars en 2017, et ses investisseurs incluent SoftBank of Japan ; Mubadala, un fonds d’État d’Abou Dhabi ; Alibaba et Tencent, les deux principaux Goliaths de l’Internet en Chine ; et Apple, qui a investi 1 milliard de dollars en 2016 pour montrer son soutien au marché chinois.