Didi IPO commence à négocier sur le NYSE

L’inscription de Didi à la Bourse de New York intervient alors que la demande de services de covoiturage augmente en tandem avec la baisse des cas de Covid-19 et le déploiement des vaccins. Uber et Lyft ont également tous deux déclaré qu’ils seraient rentables sur une base ajustée d’ici la fin de cette année, grâce à la reprise.

Didi clôturant dans les dollars verts la tendance des géants du covoiturage à clôturer en dessous de leur premier prix de vente. Les homologues américains de la société, Uber et Lyft, ont tous deux clôturé en dessous du commerce initial lors de leurs débuts en 2019. Lyft a commencé à se négocier à 87,24 $ et a clôturé la journée à 78,29 $, tandis qu’Uber a ouvert à 42 $ pièce et a chuté à 41,57 $.

Didi était récemment évalué à 62 milliards de dollars à la suite d’une levée de fonds en août, selon les données de PitchBook. La valorisation au premier échange de mercredi est plus modérée que les 100 milliards de dollars que certains avait prédit . Pourtant, il se classe parmi les plus grandes introductions en bourse aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

En comparaison, Uber a perdu 6,77 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 11,14 milliards de dollars l’année dernière et a perdu 108 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 2,90 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

Entre 2019 et 2020, les revenus de Didi ont diminué de près de 10 % alors que la pandémie de Covid a durement frappé la Chine l’année dernière. Cependant, avant la pandémie, les revenus ont augmenté de 11% entre 2018 et 2019. De plus, les revenus ont rebondi au premier trimestre alors que la reprise pandémique bat son plein, avec une croissance de 107% au premier trimestre par rapport au trimestre de l’année précédente.

Didi, qui a été fondée en 2012, a déclaré dans son prospectus d’introduction en bourse qu’elle comptait 493 millions de coureurs actifs annuels et 41 millions de transactions quotidiennes moyennes. Elle a commencé à se développer à l’international en 2018, et la société opère désormais dans 14 pays en dehors de la Chine, le Brésil et le Mexique étant les principaux contributeurs, selon une note de recherche de Loop du début du mois. Une partie du produit de l’introduction en bourse servira également à accroître sa présence sur les marchés internationaux.

En plus du VTC traditionnel, Didi s’est fortement investi pour faire des taxis autonomes une réalité. La société a récemment obtenu l’autorisation de tester des véhicules autonomes à Pékin.

Didi fait également face à une enquête antitrust sur certaines des plus grandes entreprises chinoises. Le régulateur du marché chinois, l’Administration d’État pour la réglementation du marché, enquête pour savoir si Didi a utilisé des pratiques concurrentielles qui ont injustement écarté les petits concurrents, a rapporté Reuters. Il aurait également examiné le mécanisme de tarification de l’entreprise.

Didi avait averti dans son prospectus d’introduction en bourse qu’il avait rencontré les régulateurs plus tôt cette année. La société de covoiturage a averti qu’elle pourrait être passible de sanctions, car les organismes de réglementation pourraient ne pas être satisfaits des résultats de l’inspection.

« Nous ne pouvons pas vous assurer que les autorités de réglementation seront satisfaites de nos résultats d’auto-inspection ou que nous ne serons passibles d’aucune sanction en cas de violation des règles anti-monopole, anti-concurrence déloyale, des prix, de la publicité, de la protection de la vie privée, sécurité alimentaire, qualité des produits, fiscalité et autres lois et réglementations connexes. Nous nous attendons à ce que ces domaines fassent l’objet d’une attention et d’un examen plus approfondis et continus de la part des régulateurs et du grand public à l’avenir », a déclaré la société dans son prospectus.

Didi a été rejoint par un grand nombre d’autres sociétés devenues publiques mercredi, notamment la société de contrôle biométrique CLEAR, la société de publicité numérique Taboola et la société de cybersécurité SentinelOne.

Didi, un quadruple Perturbateur CNBC 50 entreprise, classée n ° 5 sur la liste de cette année.