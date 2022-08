Didi Conn, co-vedette de “Grease” d’Olivia Newton-John, détaille sa première rencontre avec l’actrice, l’une des dernières discussions qu’ils ont eues

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Didi Conn parle de sa défunte co-star de “Grease” Olivia Newton-John après la mort de l’actrice à l’âge de 73 ans.

Conn, 71 ans, connue pour son rôle de Frenchy dans la comédie musicale de 1978, a parlé mardi à Fox News Digital de son amie de plus de 40 ans et du lien que le duo partageait.

“Je dirais que lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois, j’étais en admiration devant elle, du moins en tant que star, cette grande pop star”, a déclaré Conn à propos de Newton-John. “Elle m’a inspiré à bien des égards.”

Les amis et voisins, qui vivaient tous les deux à Malibu, se sont vraiment plongés dans leurs personnages de Sandy et Frenchy, et Conn a admis qu’ils “avaient tous le béguin pour John” et “John, il avait un gros béguin pour” Newton-John. John Travolta a joué aux côtés des deux dans le rôle de Danny.

OLIVIA NEWTON-JOHN MORT À 73 ANS

“Je voudrais que les gens se souviennent de son esprit, de sa beauté, de son amour pour sa fille et son mari et de son amour pour ses fans”, a déclaré Conn. “C’est son héritage d’être une personne généreuse, aimante et belle à l’intérieur comme à l’extérieur.”

La dernière fois que Conn a vu Newton-John, c’était lors du 40e anniversaire de “Grease” en 2018. L’une des dernières fois qu’elle a parlé avec la défunte actrice, c’était juste après le Le quatre juilletque Conn a décrit comme une “conversation merveilleuse”.

Newton-John attendait un chien d’assistance de Mobility Organization. Conn a déclaré que Newton-John recevait un chien d’assistance nommé Jack en septembre. Selon Conn, le surnom était spécial car Jack était le nom du premier chien de Newton-John.

“Elle était vraiment excitée à ce sujet”, se souvient Conn. Après que la paire ait raccroché, Conn a dit, elle a envoyé un texto à Newton-John, “Tu sais, tu es vraiment dans mon cœur pour toujours. Et elle a répondu, ‘Alors tu es .'”

“Tu sais, tu es vraiment dans mon cœur pour toujours. Et elle m’a répondu : « Toi aussi. »” – Didi Conn sur le dernier texte avec Olivia Newton-John

EXCLUSIF : OLIVIA NEWTON-JOHN SOUVENUE PAR ROB LOWE, BRAD PAISLEY À L’ÉVÉNEMENT DE CHARITÉ : “TRUE ICON”

“Le seul regret que j’ai, c’est qu’à cause de la pandémie et puis, cette année, j’ai eu des trucs bizarres de ma piqûre de rappel que je n’ai pas pu sortir pour voir sa maison et être avec elle”, a déploré Conn. “Tu sais, en personne.”

Conn a partagé que le mari de Newton-John, John Easterling, a créé des herbes spéciales qui “l’ont maintenue en vie, l’ont maintenue sans douleur”. La Fondation Olivia Newton-John est une fondation de recherche sur la médecine des plantes. Conn a encouragé les fans à faire un don à la fondation au lieu d’envoyer des fleurs.

“Elle souffrait beaucoup, mais il a pu la soulager avec ces potions spéciales qu’il créait pour elle”, a déclaré Conn à propos du mari de Newton-John. “Oh, oui, elle a dit ça. Et non seulement il le lui donnait, mais il aidait des amis. Et j’ai même appelé un très cher ami à moi [who] avait un cancer de stade quatre. Le lendemain, FedEx. C’était une teinture pour elle, et ça l’a vraiment aidée.”

Conn a fait écho à la déclaration lors d’une apparition sur “Good Morning America” ​​mardi, partageant que la star de “Xanadu” “ne marchait plus et qu’elle avait des soins à plein temps. Mais son mari John et sa fille Chloé étaient là tout le temps , et elle m’a dit qu’ils étaient si désespérément dévoués.”

OLIVIA NEWTON-JOHN RAPPELLE PAR JOHN TRAVOLTA, RICHARD MARX ET D’AUTRES AMIS CÉLÉBRITÉS : ‘MY DEAREST OLIVIA’

La star emblématique de “Grease” est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie” lundi matin, “entourée de sa famille et de ses amis”. selon un post Instagram partagé par sa famille.

“Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein.”

Le personnage de Conn dans “Grease” était membre des Pink Ladies et a été présenté dans la scène mémorable “Beauty School Dropout”.

Dans sa première déclaration rendant hommage à Newton-John, Conn a déclaré: “Elle a signé ses lettres” Love and Light “. Et c’est qui elle était – remplie de tant d’amour, de lumière et de générosité. Elle n’était pas seulement une survivante du cancer – elle s’appelait une THRIVER ! Son honnêteté à propos de sa maladie l’a poussée à collecter des millions pour le Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center à Melbourne, en Australie. Sa belle âme brille dans mon cœur maintenant et toujours !”

Newton-John était diagnostiqué avec un cancer plusieurs fois au fil des ans. Elle a révélé pour la première fois qu’elle avait un cancer du sein en 1992, et elle a parlé de sa bataille dans ses mémoires de 2019, “Don’t Stop Believin”.

« Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire à la @onjfoundation », a ajouté la publication sur les réseaux sociaux annonçant sa mort.

“Olivia laisse dans le deuil son mari John Easterling ; sa fille Chloe Lattanzi ; sa sœur Sarah Newton-John ; son frère Toby Newton-John ; ses nièces et neveux Tottie, Fiona et Brett Goldsmith ; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall et Pierz Newton- John ; Jude Newton-Stock, Layla Lee ; Kira et Tasha Edelstein ; et Brin et Valerie Hall.”

