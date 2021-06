Didi Chuxing, un mastodonte chinois, révèle les papiers de l’introduction en bourse.

Didi Chuxing, la société chinoise de covoiturage, a fait son dépôt de l’offre publique initiale public jeudi, alors que les services de covoiturage commencent à reprendre avec le recul de la pandémie.

Fondée à Pékin en 2012, Didi a commencé comme un service de taxis avant de s’étendre à d’autres formes de transport. En 2015, il a fusionné avec un autre rival chinois, Kuaidi Dache, pour former ce qui est devenu Didi Chuxing.

Didi a depuis été dominant en Chine. En 2016, Uber, qui dépensait beaucoup pour se développer en Chine, a vendu ses activités chinoises à Didi. (Uber a obtenu une participation dans la société résultante.) Didi opère désormais dans 15 pays, dont le Brésil et le Mexique.

L’introduction en bourse de la société sera probablement examinée de près au milieu d’une vague d’autres offres technologiques et alors que Pékin a commencé à freiner les géants technologiques nationaux. Didi était évalué à 56 milliards de dollars en 2017 et ses investisseurs comprennent SoftBank of Japan et Mubadala, un fonds d’État d’Abou Dhabi.