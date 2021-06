Didi Chuxing dépose un dossier d’introduction en bourse, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre

Jeudi, le géant chinois du covoiturage Didi Chuxing déposé pour être rendu public dans ce qui pourrait être l’une des plus grandes introductions en bourse technologiques de cette année.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 21,6 milliards de dollars l’année dernière. Il a également affiché un bénéfice au cours du dernier trimestre sur un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars. Plus précisément, la société a déclaré un bénéfice net de 837 millions de dollars avant certains paiements aux actionnaires, et un bénéfice net global de 95 millions de dollars pour le trimestre.

Entre 2019 et 2020, les revenus ont diminué de près de 10 % alors que la pandémie de Covid a durement frappé la Chine l’année dernière. Cependant, avant la pandémie, les revenus ont augmenté de 11% entre 2018 et 2019. De plus, les revenus ont rebondi au premier trimestre alors que la reprise pandémique bat son plein, avec une croissance de 107% au premier trimestre par rapport au trimestre de l’année précédente.

Une partie de la rentabilité de l’entreprise au premier trimestre peut être attribuée aux gains sur investissements de 1,9 milliard de dollars liés aux scissions et aux désinvestissements.

Didi était récemment évalué à 62 milliards de dollars à la suite d’une levée de fonds en août, selon les données de PitchBook, et est soutenu par des géants de l’investissement tels que SoftBank, Alibaba et Tencent. Bloomberg a indiqué que la société pourrait avoir une valorisation de 100 milliards de dollars au moment de son introduction en bourse.

La liste, qui pourrait être l’un des plus grands débuts technologiques au monde cette année, intervient alors que la demande de covoiturage et d’agences de voyage revient en raison d’une diminution des cas de Covid-19 et d’un déploiement de vaccins. Ses homologues américains, Uber et Lyft, ont tous deux déclaré qu’ils seraient rentables sur une base ajustée d’ici la fin de cette année, grâce à la reprise.

Fondée en 2012, Didi a déclaré avoir 493 millions de conducteurs actifs annuels et 15 millions de conducteurs actifs annuels. Didi a été nommé à quatre reprises sur la liste CNBC Disruptor 50.

(Le nom précis de la société enregistrée sur le F-1 est Xiaoju Kuaizhi.) Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan assurent la souscription.

