Diddy & Yung Miami célèbrent le Nouvel An à Saint-Barth – Hollywood Life

didy53, et YungMiami, 28 ans, ont célébré le Nouvel An ensemble, peu de temps après avoir confirmé leur romance sur les réseaux sociaux. Le couple a profité d’un voyage ensoleillé à Saint-Barth, où ils ont été aperçus sur le luxueux yacht de Diddy avec des amis le 1er janvier. Le rappeur “Bad Boy for Life” portait un polo en tissu blanc et vert avec un bob blanc. Miami a porté une robe rose qui mettait en valeur ses courbes sexy sur le yacht.

Diddy et le Filles de la ville La relation du rappeur a été discrète et décontractée pendant un certain temps, mais ils ont finalement officialisé les choses sur Instagram à partir de leur célébration NYE. Les deux stars ont inclus de jolies photos de la paire habillée à neuf sur le yacht de Diddy lors de la dernière nuit de 2022. Miami, qui est née Caresha Brownleeportait une magnifique robe verte, tandis que Diddy portait une veste noire scintillante et un pantalon assorti.

“Encore 365 jours autour du monde avec vous 🥰 Bonne année !” Miami a écrit dans la légende de son message. Miami et Diddy ont également été rejoints par certains membres de la famille de Diddy, y compris ses filles jumelles, D’Lila Star et Peigne Jessie Jamespour la soirée NYE.

Diddy a connu une fin d’année 2022 mouvementée, avec la naissance de son septième enfant. Il a accueilli une fille nommée Amour avec Dana Tran, un spécialiste de la cybersécurité de 28 ans. Miami a révélé plus tard sur elle Caresha, s’il te plait podcast qu’elle savait que Diddy avait un enfant avec une autre femme. “Lorsque vous avez affaire à quelqu’un, je pense que la communication est la clé”, a expliqué Miami. “Ce n’était pas, genre, une surprise.”

Suite à ses nouvelles surprises sur le bébé, Diddy a été contraint d’aborder sa relation avec Miami sur Twitter après que les utilisateurs l’ont accusé de l’utiliser comme accessoire. “@yungmiami305 n’est pas mon poussin de côté. Ça ne l’a jamais été, ça ne le sera jamais”, a-t-il tweeté. “Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop. Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.

Selon la rumeur, Diddy et Maimi auraient été impliqués pour la première fois fin 2021, lorsqu’ils ont célébré la nouvelle année ensemble. Diddy a annoncé que les deux étaient un élément en juin 2022. «Je suis célibataire. Mais je sors, je prends juste mon temps avec la vie », a-t-il déclaré sur le podcast de Miami. “Nous sortons ensemble. On va avoir des rendez-vous. Nous sommes amis.”

