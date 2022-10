Diddy traite Mase de “faux pasteur” et prétend qu’il lui doit 3 millions de dollars

Boeuf Bad Boy!

Diddy traite Mase de “faux pasteur” lors d’une interview avec le “Breakfast Club”

La vie était belle quand didy et Masé étaient tous dans les vidéos les uns des autres, dansant, mais maintenant, des années plus tard, les ex-meilleurs amis de Bad Boy ne sont pas au meilleur endroit d’après la dernière interview de Diddy “Breakfast Club” qui est immédiatement devenue virale.

Dans l’interview qui soulève les sourcils, Diddy qualifie Mase de “faux pasteur” qui “a escroqué les gens” en réponse à des questions sur son éthique commerciale en tant que l’un des plus grands dirigeants de Rap. (marque 46:05)

‘… le truc Mase… J’ai fait un album avec Mase. Un album. Combien d’argent pensez-vous que je dois à ce type », a-t-il déclaré. «Et puis il est devenu un faux pasteur et est allé escroquer les gens et vous allez tous le laisser jeter de la saleté sur le nom de Dieu ?? N’importe qui peut venir intervenir. Apportez vos reçus. Mais je ne joue pas. Je suis de retour dehors et je me bats pour nous. Et je fais aussi des combats pour moi.

Le magnat milliardaire a poursuivi en alléguant que Mase lui devait des MILLIONS pour un album qu’il n’aurait jamais livré.

“Mase me doit 3 millions de dollars”, a déclaré Diddy. “Ce sont des faits, j’ai les reçus”, ajoutant: “Et je ne vais pas” faire des allers-retours avec Mase. Je ne fais pas de va-et-vient avec personne. Je vais juste parler pour moi maintenant. “Quiconque pense que je lui dois quelque chose, montrez-moi le reçu et vous serez payé dans les 24 heures.”

Il n’a pas fallu que Mase réponde par un intéressant réfutation qui n’a pas répondu à tout ce que Diddy a allégué dans l’interview.

Dans le court clip, le rappeur “Feel So Good” ricane tout en affirmant que Diddy est juste salé, il ne pouvait pas monter sur scène et présenter ses “fausses” excuses lors du 3 Headed Monster Tour mettant en vedette Cam’ronMase et Jadakis.

