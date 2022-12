Diddy tient la main de l’influenceur Shawntya Joseph Before Baby News – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Sean “P. Peignes d’amour “Diddy” a l’amour dans la tête ! Des photos récemment apparues montrent le rappeur de 53 ans tenant la main de l’influenceur Shawntya Joseph à New York le vendredi 9 décembre – un jour avant qu’il n’annonce que son septième enfant est né d’une autre femme. Les photos, vues ici, montrent Diddy et Shawntya, qui est dans la vingtaine, marchant main dans la main à travers la Grosse Pomme dans des ensembles noirs assortis. Ils portaient tous les deux des pantalons et des chemises noirs, le hitmaker «Scream & Shout» restant au chaud dans une doudoune et le modèle Instagram dans un trench-coat. Ils portaient tous les deux des bottes noires surélevées et Shawntya, que l’on peut voir ci-dessous, a complété son look monotone avec un chapeau seau.

Diddy – qui est devenu célèbre dans les années 90 en tant que Puff Daddy – a annoncé qu’il avait accueilli son septième enfant dans le monde via un tweeter il a partagé le samedi 10 décembre. “Je suis tellement chanceux d’accueillir ma petite fille J’adore Sean Combs au monde », s’est-il exclamé. “Maman Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jesse et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!” Le natif de New York n’a pas révélé qu’il attendait un autre enfant avant sa naissance. L’acte de naissance de Love a révélé que sa mère est une spécialiste de la cybersécurité de 28 ans Dana Tran.

Je suis tellement bénie d’accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand! – AMOUR (@Diddy) 10 décembre 2022

Diddy est devenu papa pour la première fois en 1993 lorsque sa petite amie d’alors Micha Hylton a donné naissance à leur seul enfant ensemble, son fils Justin. Bien qu’il n’ait jamais été marié, Diddy était dans une relation intermittente avec Kim Porter – décédée d’une pneumonie en 2018 à l’âge de 47 ans – entre 1998 et 2007 et a accueilli trois enfants avec elle: Christian, 24 ans, et les jumeaux D’Lila et Jessie, 15 ans. Il a également adopté la fille de Kim, Quincy, qui a 31 ans. Le gagnant d’un Grammy publie régulièrement des hommages à Kim sur les réseaux sociaux et, en 2020, il a déclaré qu’il l’aimerait “pour toujours” alors qu’il célébrait son anniversaire. Enfin, il a une fille de 16 ans nommée Chance avec son ex-petite amie Sarah Chapman.

Sean a été lié pour la dernière fois au rappeur City Girls YungMiami, 28. Bien que le couple ait été très ouvert sur leur relation, y compris sur les réseaux sociaux, ils se considèrent tous les deux célibataires. “Il est célibataire, je suis célibataire, mais nous sortons ensemble. C’est ce que je veux dire quand je dis que nous allons ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Nous passons des moments inoubliables, mais nous sommes toujours célibataires », a déclaré Miami. Magazine XXL pour leur numéro d’automne 2022.

“Il voit d’autres personnes en dehors de moi et je vois des personnes en dehors de lui. Je suis jeune. Je sors”, a-t-elle poursuivi. « Je suis, tu sais, en train de m’amuser. je fais moi. Il fait la même chose. Je ne peux pas dire exactement ce qu’il fait ou qui il voit, mais nous sommes célibataires et nous sortons ensemble.

