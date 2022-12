Diddy surprend ses filles jumelles avec des Range Rover pour Sweet 16

Diddy vient peut-être d’accueillir un nouveau bébé dans ce monde, mais ses jumeaux ont toujours retenu toute l’attention pour leur 16e anniversaire.

Jessie et D’Lila Combs ont célébré leur Sweet 16 au cours du week-end, étant dotés de Range Rover en l’honneur de leur anniversaire marquant.

Diddy – qui partage les jumeaux avec son défunt ex, le mannequin Kim Porter – a surpris les adolescents avec leurs nouvelles voitures avant leur anniversaire le 21 décembre, faisant hurler de joie les filles lorsqu’on leur a présenté les véhicules de luxe.

Des images montrent le rappeur accompagnant ses filles vers leurs nouveaux manèges avant de les surprendre avec des cadeaux extravagants. D’Lila et Jessie, qui portaient des ensembles blancs et roses assortis pour l’occasion, semblaient bouleversées et émues par le doux cadeau.

Un nouveau Range Rover 2022 coûte généralement entre 44 700 $ et 215 500 $, selon Page 6.

Coi Leray est venu à la fête d’anniversaire pour se produire en tant qu’invité spécial de la soirée. Leur frère, Quincy Combs, est également monté sur scène pour monter un spectacle, aidant son beau-père, Diddy, qui l’a élevé comme son propre enfant.

En plus de la fête remplie d’invités célèbres, de nombreux amis des jumeaux leur ont souhaité un “Joyeux anniversaire” sur les réseaux sociaux, dont Paris Hilton.

Bien sûr, leur père leur a également envoyé un message spécial sur les réseaux sociaux, en publiant une série de photos de leur fête sur Instagram et en joignant une douce légende.

“Joyeux 16e anniversaire à mes belles filles Jessie et D’lila !!! Je suis tellement fière des jeunes filles intelligentes et ambitieuses que vous devenez », a écrit le magnat de la musique et de la mode dans sa légende. « Je sais que ta mère est fière et te sourit. JE T’AIME! JE T’AIME!! JE T’AIME!! Que Dieu continue de vous bénir et de vous protéger tous les deux !! »

Joyeux anniversaire, Jessie et D’Lila !