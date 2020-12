Sean ‘Diddy’ Combs a surpris sa mère avec 1 million de dollars en espèces et une Bentley à l’occasion de son 80e anniversaire.

Le moment incroyable a été filmé avec Janice sanglotant alors qu’on lui présentait les cadeaux très somptueux devant ses invités stupéfaits.

Après avoir offert à sa mère un dîner à Los Angeles, Diddy, 51 ans, l’a emmenée dehors où une toute nouvelle Bentley noire vêtue d’un ruban rouge l’attendait dans le parking.

Janice a reçu les friandises d’anniversaire devant ses spectateurs avec l’un d’eux criant: « Elle a une nouvelle Bentley et un mili dans sa main gauche! »







(Image: Instagram)



La matriaque a semblé si émue qu’elle a couvert son visage dans ses mains en état de choc alors qu’elle repoussait les tétines.

Son fils rappeur, 51 ans, a posté le clip sur Instagram et a écrit: « ‘Quand vous donnez à maman un chèque d’un million de dollars pour son anniversaire [heart] @diddy. »

L’ancienne mannequin Janice avait l’air incroyable pour sa nuit spéciale alors qu’elle portait une robe à paillettes plongeante et des couches de bijoux en or rehaussés d’un tissage blond platine frappant.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Avant la présentation, Janice s’était assise pour dîner avec son fils Diddy et une quarantaine d’invités dans un manoir loué à Los Angeles.

La pièce était ornée de roses rouges et de bougies tandis qu’un énorme panneau «Joyeux 80e anniversaire» était allumé à l’extérieur.

Janice a ensuite soufflé les bougies sur son gâteau à quatre étages orné de pétales rouges, avec son fils à ses côtés menant les hommages.

La grand-mère partage le même anniversaire avec les filles jumelles de Didddy, D’Lila et Jessie, qui ont eu 14 ans.

Les sœurs étaient également présentes à la fête avec leur autre sœur Chance, 14 ans.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Après la fête, Diddy a rendu hommage à sa mère bien-aimée sur Instagram en partageant une collection de photos de famille.

Dans la légende, il a écrit: « J’existe uniquement à cause de cette belle, travailleuse, aimante, hilarante, qui me dit toujours la vérité, authentique, intelligente, vole absolument incroyable Black Goddess Queen !! Joyeux 80e anniversaire à la meilleure mère dans le monde! Je t’aime pour toujours et à jamais! ❤️

« … et c’est en fait elle à 80 ans … pas de filtre … pas d’édition !!!







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Ses amis célèbres n’ont pas tardé à répondre avec leurs meilleurs vœux au poste.

La top model Naomi Campbell a répondu: « Joyeux anniversaire maman Combs. Je t’aime. »

Le rappeur French Montana a répondu avec un cœur d’amour rouge pendant que 2chainz écrivait: « Wow, joyeux anniversaire » après avoir regardé la somptueuse présentation du cadeau.