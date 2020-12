Diddy a tout fait pour l’anniversaire de sa mère.

Le lundi 21 décembre, le magnat du hip-hop a montré à sa mère, Janice Combs, tout l’amour avec des cadeaux surprises. Pour célébrer le 80e anniversaire de sa mère, Diddy a organisé une fête en son honneur, au cours de laquelle il a semblé lui présenter un chèque d’un million de dollars et une nouvelle voiture.

Une vidéo publiée sur Twitter montre la réaction choquée de Janice après avoir ouvert une boîte bleue pour trouver le chèque à couper le souffle. La vidéo a ensuite été tournée vers une Bentley enroulée à la fête pour saluer son nouveau propriétaire.

En plus des festivités, la star de 51 ans a pris Instagram pour lui écrire un hommage touchant.

« J’existe uniquement à cause de cette belle, travailleuse, aimante, hilarante, qui me dit toujours la vérité, authentique, intelligente, vole absolument incroyable Black Goddess Queen !! » a écrit le célèbre hitmaker. « Joyeux 80e anniversaire à la meilleure mère du monde! Je t’aime pour toujours et à jamais! … et c’est en fait elle à 80 ans … pas de filtre … pas de modification !!! JOYEUX ANNIVERSAIRE #MAMACOMBS. »