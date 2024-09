Diddy sous le feu des projecteurs pour des crimes sexuels présumés alors que des questions se posent sur son avenir – National

Sean « Diddy » Combs a créé un empire à succès avec des artistes de renom, gagnant sa place en tant que magnat de la musique avisé et devenant trois fois lauréat d’un Grammy tout en décrochant des contrats de grande envergure dans d’autres industries.

Mais aujourd’hui, le royaume de Combs s’effondre sous les accusations de trafic sexuel et de racket. Il a été arrêté à New York le 16 septembre et accusé dans un acte d’accusation d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des « Freak Offs », et d’avoir été accusé d’abus remontant à 2008.

S’il est reconnu coupable, Combs risque au moins 15 ans de prison. Il attend son procès après avoir plaidé non coupable.

Depuis que plusieurs allégations ont fait surface l’année dernière, l’image publique de Combs a plongé au plus bas, alors que des contrats importants lui ont échappé : il a démissionné de son poste de président de Revolt TV, puis a vendu sa participation majoritaire dans la société. Il aurait perdu une émission de téléréalité avec Hulu et sa ligne de mode influente Sean John n’est plus disponible sur le site Web du grand magasin Macy’s.

Après la diffusion en 2016 d’images de l’agression de Combs dans le couloir de son hôtel contre sa petite amie de l’époque, la chanteuse R&B Cassie, il a perdu la clé de la ville de New York, Peloton a suspendu l’utilisation de sa musique et il a vu son diplôme honorifique de l’Université Howard disparaître dans la disgrâce. Son école à charte, la Capital Preparatory School de Harlem, a également coupé les ponts avec lui.

Plus tôt cette année, Combs a retiré un procès intenté l’année dernière contre Diageo dans le cadre d’un règlement avec le géant des spiritueux basé à Londres, faisant de la société l’unique propriétaire de Ciroc et DeLeon.

Combs a peut-être perdu ses contrats importants, mais sa musique reste intacte, du moins pour l’instant. En attendant de plus amples détails, penchons-nous sur la musique de Combs et sur son image publique après son inculpation.

Où se situe sa musique

Le label Bad Boy Records de Combs est peut-être associé à des artistes des années 1990 comme Notorious BIG, Faith Evans, Ma$e et 112, mais son label était toujours dans le coup avec les sorties récentes de quelques artistes populaires.

L’année dernière, Combs a sorti son premier album studio solo depuis 2006 avec L’album d’amour : Hors réseau et Janelle Monae ont sorti The Age of Pleasure via son label. Les deux projets ont été nominés aux Grammy Awards, y compris l’album de Monae, qui a été nominé dans la catégorie disque de l’année.

En 2022, Machine Gun Kelly a sorti son album Vente au grand public sous l’égide de Bad Boy aussi.

Malgré son arrestation, la musique de Combs est toujours disponible sur plusieurs services de streaming majeurs, notamment Spotify, Apple Music et Amazon Music. Les streamers n’ont pas encore fait de commentaires sur la manière dont sa musique sera présentée sur leur plateforme à l’avenir.

Avant la sortie de L’album d’amourCombs a réattribué ses droits d’édition de Bad Boy à des artistes et auteurs-compositeurs. Cette décision a été prise après que certains l’aient critiqué au fil des ans pour avoir maltraité ses artistes.

Comment réagissent les pairs de Diddy

Certains ont exprimé leur inquiétude pour les enfants de Combs, tandis que d’autres ressentent de la honte face à ses faux pas et à ses actions présumées, qui sont devenues l’objet de blagues.

Les artistes de 50 Cent, LL Cool J, Shyne, Aubrey O’Day, Charlamagne tha God et la mère de Notorious BIG ont publiquement partagé leurs pensées sur Combs.

« Je suis désolé pour ses enfants », a déclaré LL Cool J à l’Associated Press lors d’une récente interview. Lui et Combs ont collaboré sur l’album de 1997 Phénomène.

Alors que LL Cool J a montré son inquiétude, 50 Cent a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le rappeur devenu magnat de la télévision a trollé Combs après avoir appris que les forces de l’ordre avaient saisi de la drogue, des vidéos et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant lors de raids dans ses maisons de Los Angeles et de Floride.

50 Cent a publié ses réflexions après une récente apparition dans le talk-show de Drew Barrymore.

« Je suis en bonne compagnie avec @thedrewbarrymoreshow et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison », a déclaré 50 Cent, qui a souvent critiqué Combs lors des accusations. Il prévoit de sortir une docu-série sur Netflix sur les allégations contre Combs.

Shyne, un ancien artiste de Bad Boy, a déclaré qu’il ne trouvait aucune satisfaction à voir Combs potentiellement confronté à une peine de prison malgré les problèmes passés entre eux.

« C’est quelqu’un qui a détruit ma vie », a déclaré Shyne, qui a été reconnu coupable d’agression et d’autres accusations découlant d’une fusillade dans une boîte de nuit de Manhattan qui a blessé trois personnes en 1999. La petite amie de Combs à l’époque, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez, était également présente lorsque les coups de feu ont retenti.

Combs a été acquitté des accusations selon lesquelles il aurait introduit une arme illégale dans le club et aurait tenté de soudoyer son chauffeur pour qu’il accepte de se charger de l’arme. Cependant, Shyne a été reconnu coupable d’agression et d’autres chefs d’accusation liés à la fusillade et a purgé environ huit ans de prison.

Aujourd’hui connu sous le nom de Moses Barrow, il est membre de la Chambre des représentants de son Belize natal, où son père fut autrefois Premier ministre.

« Mais est-ce que je ressens de la joie ou de la satisfaction face à ce qu’il traverse ? Absolument pas », a-t-il poursuivi. « Je suis différent de la plupart des gens. Personne n’a besoin d’échouer pour que je réussisse. »

Après que la mère de BIG, Voletta Wallace, ait vu Combs attaquer Cassie, elle a voulu lui « mettre une claque ». Elle se sentait gênée pour Combs, qui, avec son fils, a joué un rôle important dans la formation du hip-hop de la côte Est des années 1990.

Est-ce que les gens annulent la musique de Diddy ?

La réponse est non, en général. Cependant, les auditeurs de Combs font preuve de prudence. Certains internautes se demandent s’il n’est pas temps de s’éloigner de ses disques.

La plupart des internautes estiment que cela pourrait être un défi, d’autant plus que bon nombre de ses plus grands succès sont des collaborations avec d’autres artistes.

Combs a eu plusieurs singles contagieux, notamment Tu me manqueras avec Faith Evans et 112, Victoire avec The Notorious BIG et Busta Rhymes, J’ai besoin d’une fille (première partie) avec Usher et Loon, La nuit dernière avec Keyshia Cole et J’ai fait le tour du monde avec Ma$e, qui a également fait équipe avec Combs sur Personne ne peut me retenir.