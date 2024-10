Diddy revient sur les réseaux sociaux pour cette raison surprenante

Diddy a fait un retour surprenant sur les réseaux sociaux derrière les barreaux cette semaine, en s’assurant de souhaiter un joyeux anniversaire à son plus jeune enfant.

Mardi 15 octobre, la fille du magnat en difficulté, Love Combs, a eu deux ans, et bien qu’il se trouve actuellement dans l’unité de logement spéciale du centre de détention métropolitain de Brooklyn – et loin de la population générale de la prison – il (ou probablement son équipe) a publié un article sur Instagram pour la première fois depuis près de trois mois.

« Joyeux anniversaire à toi! Joyeux anniversaire à toi! Joyeux anniversaire bébé Amour ! Joyeux anniversaire à toi!! [heart emooji] Joyeux anniversaire @loveseancombs papa t’aime ! » disait la légende.

Sans surprise, les commentaires sur la publication sont désactivés.

Diddy est détenu au MDC Brooklyn depuis qu’il a été inculpé le 17 septembre de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Il y restera jusqu’au début du procès après s’être déjà vu refuser la libération sous caution à deux reprises, un juge le considérant comme un « danger » pour la communauté.

Jeudi 10 octobre, le juge Arun Subramanian du tribunal fédéral de Manhattan a fixé la date de début du procès au 5 mai 2025. Selon le Presse associéela mère de Diddy, Janice Combs, et ses enfants étaient présents pour ce qui était la première comparution du fondateur de Bad Boy devant Subramanian, qui présidera l’affaire à l’avenir.

Au cours de l’audience, la procureure adjointe des États-Unis, Emily Johnson, a également répondu à l’argument de l’avocat de la défense selon lequel les images de l’agression de Puff contre son ex-petite amie Cassie en 2016 devraient être exclues comme preuve, car elles affirment que le département américain de la Sécurité intérieure a divulgué la vidéo aux médias.

Les avocats de l’exécutif en disgrâce ont fait valoir que cette fuite et d’autres fuites du gouvernement « ont conduit à une publicité préalable au procès préjudiciable et préjudiciable qui ne peut qu’entacher la liste des jurés et priver M. Combs de son droit à un procès équitable ».

Johnson, de son côté, a accusé la défense d’avoir tenté « d’exclure un élément de preuve accablant » avec ses affirmations « sans fondement ».

Bien qu’il n’ait pas statué sur l’admission ou non de la vidéo, le juge Subramanian a demandé à l’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, de proposer une ordonnance qui demanderait « aux avocats des deux parties de se conformer aux règles leur interdisant de divulguer publiquement des informations susceptibles d’entacher un jury ». que le juge a accepté de signer de manière préventive.

Les procureurs ont également laissé entendre lors de l’audience que les problèmes juridiques du magnat en difficulté pourraient s’aggraver alors qu’ils étudient la possibilité de déposer un nouvel acte d’accusation dans le cadre de leur enquête en cours.

Un acte d’accusation de remplacement, qui repousserait très probablement la date d’ouverture du procès, peut inclure des accusations supplémentaires, davantage d’accusés, ou les deux.