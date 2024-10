Diddy reste « positif » malgré des problèmes juridiques

Sean « Diddy » Combs est au cœur de poursuites judiciaires, mais son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré qu’il avait un état d’esprit positif pour les aborder.

Les accusations portées contre lui vont du trafic sexuel au racket. Sur ce, il a également annoncé qu’il témoignerait au procès après avoir nié toutes les allégations.

L’avocat du magnat de la musique en disgrâce a déclaré qu’il gardait une attitude positive alors qu’il s’apprêtait à affronter une série d’accusations qui, si elles étaient prouvées, pourraient l’envoyer en prison pendant des années.

« Son état d’esprit est en fait remarquablement positif. Je passe plusieurs heures avec lui chaque jour », a déclaré l’avocat dans un communiqué. TMZ documentaire sur l’homme de 54 ans. « Sa détermination est forte. Il est fiancé. »

Il a poursuivi : « Il est concentré sur sa défense… il [has] accepter le fait que c’est là qu’il se trouve pour le moment. »

Concernant la vidéo d’agression de Sean battant sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura, Marc a admis : « C’est difficile à regarder pour qui que ce soit. »

Mais, a-t-il ajouté, « Cela étant dit, il ne s’agit pas d’une preuve de trafic sexuel. Il y avait un certain niveau de toxicité et de consommation de drogues au cours des dix années de relation entre M. Combs et la femme dont il était amoureux. »