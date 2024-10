Diddy responsable de la « complication médicale » de Jamie Foxx, son hospitalisation ? Un rapport suggère qu’un acteur a appelé le gouvernement fédéral à propos du rappeur | Hollywood

Jamie Foxx aurait parlé de sa mystérieuse hospitalisation en 2023, liant peut-être sa « complication médicale » à Sean « Diddy » Combs. Plusieurs témoins oculaires qui semblaient avoir assisté au prochain spécial Netflix de la star hollywoodienne Ce qui s’était passé était des enregistrements ont été diffusés sur Page Six selon lesquels il citait le nom du rappeur devenu magnat, abordant les allégations concernant leurs retombées. Cependant, les trois membres du public se souviennent différemment du récit de Foxx. Jamie Foxx assiste au deuxième jour du week-end de retrouvailles, le 12 février 2022, à West Hollywood, en Californie. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Un premier témoin oculaire dit que Jamie Foxx tenait Diddy pour responsable de son hospitalisation

Plus tôt ce mois-ci, le vidéaste, producteur et réalisateur Choke No Joke a parlé d’assister aux deux spectacles de l’acteur-comédien à Atlanta. Dans une vidéo publiée par Comedy Hype, le témoin oculaire a révélé qu’il était présent aux enregistrements du premier et du dernier spectacle de l’événement de trois jours. Au cours de ces enregistrements, Foxx aurait dévoilé : « Diddy était responsable de ce qui lui est arrivé, et [Foxx] est celui qui a appelé le FBI [Combs].» Choke a en outre souligné qu’en tant que nouveau comédien, il ne pensait pas que la star hollywoodienne plaisantait. « Je sais quand quelqu’un prépare une punchline, et je sais quand tu es sérieux », a-t-il ajouté sans dévoiler les blagues de Jamie.

Le témoin oculaire a affirmé que Foxx avait peut-être « peur » du rappeur en difficulté à l’époque, ce qui l’aurait amené à appeler le FBI. Choke a également souligné que L’incroyable Spider-Man 2 La première séquence de disparitions de l’acteur a été interrompue après l’arrestation de Diddy en septembre. « Il est sorti maintenant, dès que Puff est allé en prison, n’est-ce pas ? On le voit au match avec [Dallas Cowboys owner] Jerry Jones, n’est-ce pas ? En plus de l’apparition de Foxx à l’événement sportif le mois dernier, Choke a déclaré qu’il avait désormais également tourné son émission spéciale « fortement basée sur… Diddy ».

L’acteur Jamie Foxx regarde depuis les tribunes lors du sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale entre les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles au Dodger Stadium le 20 octobre 2024 à Los Angeles, en Californie. (Getty Images via AFP)

Choke a finalement fait part de sa surprise à Page Six quant à la façon dont Foxx aurait fait référence à Combs dans son émission spéciale. Cela faisait suite aux spéculations initiales de l’industrie et aux rumeurs selon lesquelles les deux stars seraient des « frères » jusqu’à ce que quelque chose change radicalement leur relation.

Qu’est-il arrivé à Jamie Foxx en 2023 ?

La fille aînée de Foxx, Corinne Foxx, a annoncé en avril 2023 que son père avait « subi une complication médicale ». Comme le Bébé conducteur acteur, elle n’est pas non plus entrée dans les détails de son état. Trois mois après les déclarations de sa fille, l’acteur aujourd’hui âgé de 56 ans s’est confié sur son expérience « infernale », sans pour autant dévoiler son diagnostic. Néanmoins, il a alors admis à ses partisans qu’il n’était pas sûr « s’il allait s’en sortir ». Par la suite, l’un de ses messages sur Instagram a suscité des réactions négatives en raison de ses prétendues connotations « antisémites ». Il a finalement supprimé le message et s’est excusé. Il a expliqué en partie : « Pour clarifier, j’ai été trahi par un faux ami et c’est ce que je voulais dire par « ils », rien de plus. »

Jamie Foxx accompagne sa fille Corinne Foxx dans l’allée.(X)

Un deuxième témoin oculaire a affirmé que Foxx avait accusé Diddy de l’avoir empoisonné.

En plus de la version de Choke sur les détails de l’émission, le célèbre agent de sécurité Big Homie .CC a déclaré : « Je sais [Combs] a empoisonné Jamie Foxx, et Jamie Foxx l’a dénoncé au FBI à cause de cela. Peu de temps après que ses affirmations tirées de l’interview de Cam Capone News aient attiré l’attention, Page Six l’a contacté. Big Homie a ensuite levé le voile sur l’endroit où il avait entendu l’histoire en question. Il aurait assisté à deux enregistrements de l’émission Netflix de l’acteur avec un client.

Un troisième témoin oculaire dresse un tableau différent

Il y a quelques jours à peine, un rapport de Media Take Out traitait des affirmations de Foxx selon lesquelles Combs l’avait empoisonné et était à l’origine de son hospitalisation l’année dernière. Contrairement aux récits révélés jusqu’à présent, Dennis LA White, un troisième participant, qui était présent aux deuxième et troisième enregistrements de l’émission spéciale, a déclaré que Diddy n’était pas responsable de ce qui est arrivé à Foxx. « Les gens n’arrêtent pas de me demander si Diddy était responsable. Il n’était pas responsable. S’il l’avait été, je serais mort », a-t-il vaguement cité Foxx de la série. White n’a pas non plus raconté le Django déchaîné star faisant allusion au gouvernement fédéral, même s’il reconnaît avoir entendu de nombreuses blagues sur « l’huile pour bébé » liées à l’enquête fédérale de Diddy.

Foxx a été hospitalisé à Atlanta l’année dernière. Il y a plus d’une semaine, il s’est rendu sur son Instagram après ses performances et a écrit : « Dieu est bon. … J’ai eu l’occasion de raconter ma version de l’histoire et il n’y avait pas de meilleur endroit qu’Atlanta en Géorgie.

Finalement, remerciant le public d’Atlanta, il a ajouté : « Je ne suis pas monté sur scène depuis 18 ans mais j’avais besoin de la scène et j’avais besoin d’un public composé de rien d’autre que de l’amour pur et c’est ce que vous étiez. Quand les gens me demandent s’il s’agit d’un spectacle de comédie, je réponds non, c’est une explication artistique. Quelque chose qui a terriblement mal tourné, mais grâce aux gens formidables d’Atlanta, en particulier à l’hôpital du Piémont, vous m’avez permis de revenir, d’être sur scène et de faire ce que j’aime le plus faire.