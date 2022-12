Diddy repéré tenant la main d’un influenceur avant la naissance de son enfant

L’intrigue se corse!

D’après les photos prises par Courrier quotidien, Diddy a été aperçu à New York le 19 octobre, où il a été vu main dans la main avec l’influenceur Shawntya Joseph. En tenant compte de l’annonce récente du rappeur, cela signifie que la promenade confortable est survenue quatre jours seulement après avoir accueilli son sixième enfant avec Dana Tran, spécialiste de la cybersécurité de 28 ans.

L’homme de 53 ans a annoncé publiquement la naissance de sa fille, Love Sean Combs, au cours du week-end, mais en octobre, on l’a vu devenir tout amoureux de Shawntya. Le couple avait l’air de passer un bon moment alors qu’ils traversaient The Big Apple, se regardant dans les yeux et s’arrêtant périodiquement pour discuter dans la rue.

Ce nouveau développement d’il y a quelques mois survient alors que Dana a été photographiée pour la première fois après l’annonce de son enfant avec Diddy. Alors que Tran serait originaire du sud de la Californie, on ne sait pas comment elle et le musicien se sont rencontrés et quelle est l’étendue de leur relation.

Diddy a choqué le monde avec l’annonce surprise de la naissance de l’enfant, écrivant: “Je suis tellement béni d’accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde.”

Il a continué,

« Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!”

Depuis que l’annonce est sortie de nulle part, les 15,3 millions d’abonnés Twitter de Diddy ont inondé les commentaires de questions, étant absolument choqués par la nouvelle.

“Qui la maman?” a écrit un adepte. “Tu peux répéter s’il te plait?!” a écrit un autre fan.

Avec son ex-partenaire décédée Kim Porter, le producteur est le père de Christian Combs, 24 ans, et des jumeaux de 15 ans D’Lila Star Combs et Jessie James Combs. Avec son ex-petite amie Misa Hylton, Diddy partage son fils aîné : Justin Dior Combs, 28 ans. Avec son ex-petite amie Sarah Chapman, il partage sa fille Chance Combs, âgée de 15 ans.

Le fils de 31 ans de Kim Porter, Quincy Taylor Brown, a été conçu avec le producteur de disques Al B. Bien sûr ! mais a été en grande partie élevé par Diddy, faisant de lui un père de sept enfants.

Bien qu’il ait accueilli un autre enfant cette année, la romance la plus récente de Diddy a été une relation avec le rappeur Yung Miami.

Caresha a récemment parlé de sa relation avec Diddy dans une interview avec Revue XXL, faire savoir au monde qu’ils ne sont pas exclusifs et qu’ils s’amusent tous les deux.

“Nous sortons ensemble”, avait-elle déclaré à l’époque. “Nous sommes célibataires, mais nous sortons ensemble.”

Elle a continué,

“Il voit d’autres personnes en dehors de moi et je vois des personnes en dehors de lui. Je suis jeune. Je sors avec. Je m’amuse, tu sais. je fais moi. Il fait la même chose. Je ne peux pas dire exactement ce qu’il fait ou qui il voit.

Pas plus tard qu’hier, elle s’est insurgée contre les accusations selon lesquelles elle était la “poussin de côté” de Diddy. Elle a également posté une photo niant avoir eu une « dépression nerveuse » à cause des nouvelles concernant le gros bébé de Diddy.

“S’IL VOUS PLAÎT!!! La vie est géniale ! La seule chose que je décompose mentalement, c’est que je devrais faire 15 ou 20% de réduction sur @careshaPlease 20% c’est .. sur toutes les commandes aujourd’hui seulement !! Dites merci à AKADEMIKS ! utiliser le code : LILAK »

Que pensez-vous du fait que Diddy ait été repéré avec Shawntya Joseph ?