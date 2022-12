Diddy repéré tenant la main d’un influenceur avant d’accueillir un enfant

L’intrigue se corse!

D’après les photos prises par Courrier quotidien, Diddy a été aperçu à New York le 19 octobre, où il a été vu main dans la main avec l’influenceur Shawntya Joseph. En tenant compte de l’annonce récente du rappeur, cela signifie que la promenade confortable est survenue quatre jours seulement après avoir accueilli son sixième enfant avec Dana Tran, spécialiste de la cybersécurité de 28 ans.

L’homme de 53 ans a annoncé publiquement la naissance de sa fille, Love Sean Combs, au cours du week-end, mais en octobre, on l’a vu devenir tout amoureux de Shawntya. Le couple avait l’air de passer un bon moment alors qu’ils traversaient The Big Apple, se regardant dans les yeux et s’arrêtant périodiquement pour discuter dans la rue.