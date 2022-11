Diddy remporte Halloween avec DeLeón, proclame la marque #1

Diddy remporte Halloween aux côtés de DeLeón Tequila et proclame la marque n ° 1 sur ses concurrents tout en étant habillé en Joker.

Cette Halloween les célébrités se sont présentées et ont montré comme d’habitude avec leurs costumes, mais nous savons tous qu’il ne peut y avoir qu’un seul gagnant pour le mieux habillé. Cette année, le gagnant de loin était Diddy qui a canalisé Heath Ledgers Joker de Le Chevalier Noir.

Diddy remporte Halloween avec DeLeón Tequila, proclame la marque n°1, déclare la guerre aux marques de tequila rivales

Diddy était en plein caractère et son rire était tellement juste si vous ne le voyiez pas poster les vidéos, vous ne sauriez pas que c’était lui. Diddy a organisé une édition Halloween exclusive de “Club Love” dans un lieu privé propulsé par DeLeón Tequila. Il s’est arrêté à l’événement à l’arrière d’une voiture de police, tout comme le Joker. Des invités tels que MGK & Megan Fox, Chris Brown, Winnie Harlow, Trey Songz, Offset, Jeremih et bien d’autres ont siroté des cocktails DeLeón Tequila et écouté des tubes R&B. Diddy est également resté dans son personnage en déclarant la guerre à toutes les marques de tequila et en nommant DeLeón Tequila #1.

De plus, Diddy a publié une vidéo promotionnelle pour sa guerre contre les tequilas qui ferait la fierté de Vince McMahon, The Rock & Stone Cold Steve Austin.

Découvrez la vidéo promotionnelle de Diddy’s Joker ci-dessous.