Diddy rassemble une nouvelle équipe de rêve juridique pour une troisième tentative de libération sous caution

Diddy tente une fois de plus d’être libéré sous caution, 2 semaines après son arrestation… et on nous dit qu’il constitue une équipe juridique puissante pour essayer d’en faire une réalité.

De nouveaux documents judiciaires montrent que l’avocat du magnat du rap a déposé un recours contre la décision la plus récente lui refusant la caution… cet appel sera sa troisième tentative formelle pour obtenir sa libération de derrière les barreaux en attendant son procès.

Des sources proches de Diddy ont déclaré à TMZ que le rappeur avait ajouté deux autres avocats. Anthony Ricco et Alexandra Shapiro — à l’équipe juridique travaillant sur son affaire pénale très médiatisée. (Pour ceux qui se demandent, Alexandra est pas lié au célèbre avocat de la défense Robert Shapiro).

On nous dit que Tony est connu comme l’un des meilleurs avocats plaidants du pays, et Alexandra a été considérée comme l’une des meilleures avocates d’appel en exercice aujourd’hui. On dirait que Diddy est en train de constituer sa propre équipe de rêve.

TMZ a dévoilé l’histoire… Diddy était arrêté par des agents fédéraux à Midtown Manhattan à l’hôtel Park Hyatt New York le 16 septembre et a été traduit en justice le lendemain devant le tribunal, où il a été chargé avec le trafic sexuel, le complot de racket et le transport pour se livrer à la prostitution.



16/09/24 TMZ.com

L’arrestation de Diddy a eu lieu 6 mois après que des agents fédéraux a fait une descente dans ses maisons de Los Angeles et de Miami dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel.

Le père de 7 enfants a nié les différentes allégations portées contre lui dans cette affaire et plusieurs poursuites civiles.

Le rappeur a poursuivi en plaider non coupable aux accusations, avec son avocat, Marc Agnifilodéclarant plus tard que le producteur de musique est « un homme innocent qui n’a rien à cacher ».

Diddy a été libération sous caution refusée … bien que l’avocat de la star ait promis que Diddy verserait une caution de 50 millions de dollars et pas de visiteurs féminins — en dehors de sa famille — si le tribunal l’autorisait à résider dans sa maison de Miami en attendant le procès.