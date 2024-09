Diddy poursuivi pour agression sexuelle par l’ex-chanteuse de Bad Boy Dawn Richard

Diddy fait face à des allégations encore plus choquantes dans un nouveau procès intenté contre lui par l’ancienne chanteuse de Bad Boy, Dawn Richard.

Le costume, obtenu par TMZcontient des accusations de violence verbale, d’agression, d’agression sexuelle et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle contre le magnat du hip-hop entre 2004 et 2011, période pendant laquelle Richard a été signé chez Bad Boy en tant que membre du groupe Danity Kane et plus tard Diddy-Dirty Money.

La chanteuse de 41 ans affirme que Diddy a un jour fait irruption dans sa loge alors qu’elle était nue et lui a tripoté les seins et les fesses.

À une autre occasion, il lui aurait dit de venir chez lui à Miami et l’aurait accueillie en sous-vêtements. Lorsque Richard lui aurait demandé de s’habiller, Diddy aurait refusé en criant : « C’est ma putain de maison ! »

Le Coeur d’or L’artiste affirme en outre qu’elle a été tourmentée par Puffy alors qu’elle était signée sur son label, le patron de Bad Boy l’aurait forcée à répéter pendant des périodes de 48 heures sans dormir, lui faisant perdre beaucoup de poids, souffrir de déshydratation et de fatigue et développer des éruptions cutanées.

Elle affirme également que Diddy l’a un jour enfermée dans une voiture aux vitres fortement teintées pendant deux heures alors qu’elle criait à l’aide, la forçant à appeler son père pour obtenir de l’aide.

Lorsque son père a voyagé de Baltimore à New York et a menacé d’appeler la police contre Diddy, le directeur de la maison de disques lui a dit de « penser à sa fille » et de « penser à la carrière de sa fille », affirme Richard.

Selon la plainte, Dawn Richard n’était pas la seule victime ciblée par Diddy pendant cette période.

L’ancienne star de Danity Kane affirme qu’elle l’a personnellement vu agresser physiquement sa petite amie de l’époque, Cassie, citant un incident survenu en 2009 où il aurait jeté la chanteuse contre un mur, l’étranglé et l’aurait traîné dans un escalier de sa maison de Los Angeles alors qu’il était sous l’emprise de la drogue.

Puffy a également jeté une poêle d’œufs brûlants sur Cassie en criant : « Je t’ai demandé ma merde. Je ne te supporte pas, salope. Tu ne le fais jamais bien ! » selon la plainte.

Lors d’un autre incident dans son manoir de Los Angeles, Richard dit que Diddy a frappé Cassie au visage et a tenté de l’étrangler.

Cassie a porté ses propres accusations de violences physiques, entre autres crimes tels que le viol et le trafic sexuel, contre Diddy dans un procès depuis réglé en novembre dernier.

Bien qu’il ait initialement nié tout acte répréhensible, une vidéo a ensuite émergé, montrant Diddy attaquant brutalement Cassie dans un hôtel en 2016, après quoi il a présenté des excuses.

Richard affirme dans sa plainte qu’elle, ainsi que d’autres personnes, dont sa partenaire du groupe Diddy-Dirty Money, Kalenna Harper, ont conseillé à Cassie de quitter l’interprète du tube « All About the Benjamins ».

Lorsque Diddy l’a découvert, il les aurait menacés en disant : « Vous, bande de salopes, ne vous mêlez pas de ma relation », ajoutant : « Ne le dites pas à ma salope. [Cassie] ce qu’elle devrait faire… Juste gagner de l’argent et la fermer… Je mets fin à des artistes… Je mets des carrières de côté… Tu pourrais passer à côté… Vous, bande de salopes, voulez mourir aujourd’hui.

L’autre ex de Puffy, feu Kim Porter, est également citée dans le procès, Richard affirmant avoir vu le mannequin pleurer alors qu’elle quittait un studio d’enregistrement avec des blessures au visage en 2005.

HipHopDX a contacté l’équipe de Diddy pour un commentaire mais n’a pas encore reçu de réponse.

L’homme de 54 ans est actuellement confronté à un certain nombre d’autres poursuites pour agression sexuelle, viol, trafic sexuel, trafic de drogue, entre autres crimes.

Il est également au centre d’une enquête fédérale sur le trafic sexuel qui a vu deux de ses domiciles perquisitionnés plus tôt cette année, bien qu’il n’ait pas encore été inculpé pénalement.

Dans une déclaration précédente, Diddy a maintenu son innocence et a rejeté le nombre croissant de poursuites judiciaires comme étant des tentatives d’extorsion.

« Je veux être absolument clair : je n’ai commis aucune des choses horribles qui sont reprochées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité », a-t-il écrit sur Instagram.