Diddy poursuivi pour abus sexuel par Dawn Richard, de Danity Kane

La liste des poursuites contre Sean « Diddy » Combs ne cesse de s’allonger. Mardi, le jour même où Combs a perdu un procès pour agression sexuelle de 100 millions de dollars, son ancienne artiste de Bad Boy Records, Dawn Richard, a intenté une action similaire contre lui, Page Six rapports.

Richard faisait partie de Danity Kane, le groupe de filles que Combs a réuni dans le cadre de l’émission de téléréalité Création du groupe 3 En 2005, elle a rejoint Combs dans le groupe Diddy – Dirty Money de 2009 à 2012. Dans sa plainte, elle l’accuse d’agression sexuelle et de traitement inhumain et affirme avoir été témoin de plusieurs cas de violences physiques de sa part sur son ex Casandra « Cassie » Ventura, une autre artiste de Bad Boy dont le procès et le règlement en novembre dernier ont donné le coup d’envoi d’une série d’allégations et d’enquêtes visant Combs.

La plainte de Richard allègue que Combs l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises entre 2009 et 2011 en lui tripotant les seins et les fesses alors qu’elle était déshabillée dans un vestiaire. La plainte l’accuse également de l’avoir forcée à travailler pendant 48 heures d’affilée sans dormir, ce qui a entraîné des problèmes de santé, et de l’avoir fréquemment insultée. Elle cite de nombreux cas de violence contre Ventura, notamment des étouffements, des coups de poing et le fait de lui jeter une casserole d’œufs « brûlants ».

En plus de tous les procès, Combs fait l’objet d’une enquête fédérale liée au trafic sexuel, à l’agression sexuelle et à la sollicitation et à la distribution de stupéfiants et d’armes à feu illégaux.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’abus sexuel, veuillez visiter rainn.org ou contacter la ligne d’assistance nationale pour les agressions sexuelles au 1-800-656-4673.