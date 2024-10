Diddy poursuivi en justice par une femme qui prétend l’avoir violée sous la menace de violence

Diddy a forcé une étudiante de première année à se déshabiller sous la menace de violence et une fois déshabillée, il s’est imposé sur elle et l’a caressée, agressée et violée… pendant qu’elle le suppliait d’arrêter… du moins selon un nouveau procès.

Le fondateur de Bad Boy Records est poursuivi en justice par une femme du Tennessee, qui prétend qu’elle n’avait que 19 ans et qu’elle était étudiante en première année à l’université en 2004 lorsqu’elle a été invitée à la séance photo de Diddy en face de son campus universitaire à Brooklyn, New York.

Selon le procès obtenu par TMZ, la femme dit qu’elle était flattée et excitée de recevoir une invitation d’une célébrité comme Diddy… alors elle s’est rendue à la séance photo avec une de ses copines, où elle dit qu’ils ont rencontré Diddy et ont été invités. à une after-party dans un hôtel Marriott de la région de Manhattan.





La femme dit qu’elle et son amie ont accepté d’aller à la fête et qu’elles ont été emmenées à l’hôtel par un membre de l’entourage de Diddy… et lorsqu’elles sont arrivées dans la suite de l’hôtel et ont essayé de se mêler aux invités en buvant et en écoutant de la musique, elles ont été saisis et emmenés dans une pièce séparée. Elle dit qu’elle a demandé au gars qui l’a emmenée dans la pièce où ils allaient et il a répondu : « Vous savez pourquoi vous êtes ici.

Dans les documents, la femme dit qu’elle et son amie ont ensuite été enfermées dans une pièce avec Diddy… et elle dit qu’il leur a donné à boire et leur a dit de prendre de la cocaïne qu’il avait préparée pour être utilisée sur une table basse.

Elle dit qu’elle ne voulait pas prendre de coca et Diddy a continué à devenir progressivement plus agressif avec elle et son amie, au point où il a commencé à les toucher sans leur consentement.

La femme dit que lorsqu’ils ont résisté, Diddy a ordonné à son amie de lui faire une fellation… et a menacé de les tuer tous les deux si elle ne le faisait pas. La femme dit que son amie a obéi et elle a supplié Diddy de les laisser partir, ce à quoi il n’a pas accepté.



Dans son procès, la femme dit que Diddy s’est rapidement tourné vers elle et l’a forcée à se déshabiller sous la menace de violences… se forçant prétendument sur elle et l’agressant sexuellement.

Elle dit que la porte de la chambre s’est finalement ouverte – elle pense que c’était à cause de ses cris – et que l’agent de sécurité qui les avait amenés dans la chambre est entré pour demander si tout allait bien… et c’est à ce moment-là que son amie s’est enfuie. de la pièce. La femme dit qu’elle n’a pas pu s’échapper, car Diddy était toujours au-dessus d’elle.



La femme – qui poursuit en tant que Jane Doe – dit que Diddy l’a lâchée pour parler à l’agent de sécurité, et que les hommes ont quitté la pièce et Diddy lui a dit de rester… menaçant de la tuer si elle partait.

Elle dit qu’elle est restée assise seule dans la pièce sombre pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce qu’un autre agent de sécurité vienne lui dire qu’elle pouvait partir. Elle dit qu’elle a récupéré ses affaires, qu’elle est partie et qu’elle a immédiatement appelé un taxi pour rentrer dans son dortoir universitaire.



Une vingtaine d’années plus tard, la femme porte plainte… et souhaite un procès devant jury. Elle est remplacée par Tony Buzbeel’avocat qui dit qu’il est représentant 120 victimes présumées de Diddy.

Les sociétés Diddy’s Bad Boy sont également poursuivies en justice… tout comme Marriott International. Buzbee affirme que la direction de Marriott était bien au courant de Diddy et de ses activités et « a détourné le regard » plutôt que d’intervenir.