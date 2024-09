Diddy poursuivi en justice par une femme affirmant qu’il l’a agressée sexuellement et l’a mise enceinte

Diddy fait face à un nouveau procès intenté par une femme qui prétend que le magnat du rap l’a droguée et agressée sexuellement… et continue de la menacer et de l’intimider.

Dans de nouveaux documents déposés vendredi et obtenus par TMZ, Jane Doe affirme que le fondateur de Bad Boy Records l’a agressée à plusieurs reprises sur une période de 4 ans et que l’une de ces rencontres l’a même amenée à tomber enceinte – mais elle a fini par souffrir d’une fausse-couche.

La femme anonyme, représentée par un avocat Joseph L.Ciaccioaffirme qu’elle a rencontré Diddy pour la première fois à l’étranger à l’automne 2020 et qu’elle a été invitée à rejoindre le rappeur lors d’un voyage tous frais payés.





La femme dit avoir vu Diddy régulièrement entre 2021 et 2022… le rappeur et son équipe lui organisant une rencontre chez lui à Los Angeles, New York, Miami et dans d’autres endroits divers. Cependant, elle affirme qu’elle n’a pas voyagé de son propre gré… affirmant que Diddy et son équipe utiliseraient « un langage coercitif et harcelant » pour la faire accepter.

Elle dit que des chauffeurs se présentaient chez elle pour l’emmener à Diddy… ce qui lui donnait l’impression qu’elle n’avait pas le choix en la matière.

La femme allègue que Diddy a également utilisé des boissons alcoolisées enrichies pour la forcer à exécuter ses ordres… affirmant que Diddy l’a forcée à avoir des rapports sexuels en avril 2022 alors qu’elle se trouvait chez lui à Los Angeles.

Elle affirme avoir subi des blessures physiques lors de ses rencontres avec Diddy, dont une lors d’une visite au printemps 2022 où elle dit s’être retrouvée avec des ecchymoses violettes et une marque de morsure aux pieds. Elle dit qu’elle ne se souvient pas comment elle a été blessée.

La femme accuse également Diddy de l’avoir forcée à prendre de la kétamine et d’autres drogues en juillet 2022… ce qui lui a valu un évanouissement. C’est après cet incident présumé qu’elle dit être tombée enceinte.

Selon le procès, l’un des associés de Diddy l’a appelée à plusieurs reprises, la harcelant pour qu’elle se fasse avorter – mais elle dit qu’elle a finalement fait une fausse couche.

Elle dit qu’elle a essayé d’obtenir de l’espace avec Diddy après la fausse couche, mais Diddy l’aurait harcelée avec des appels et des SMS jusqu’à ce qu’elle accepte de le voir – ce qui, selon elle, s’est poursuivi jusqu’en juillet 2024.

La femme dit qu’elle craignait pour sa sécurité pendant cette période… après avoir vu Diddy gifler et abuser d’autres femmes. Elle allègue également qu’il avait trouvé un moyen de localiser sa position et de surveiller ses conversations.

Elle affirme que Diddy continue de la contacter à ce jour, tentant de la contrôler et de l’intimider.

La femme affirme avoir subi un traumatisme, un préjudice financier et un préjudice physique et demande un montant non précisé à titre de dommages et intérêts.