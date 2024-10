Diddy perd son offre de silence contre les fuites présumées du gouvernement

Les avocats de Sean « Diddy » Combs ont perdu leur tentative d’imposer un silence aux agences gouvernementales impliquées dans l’enquête sur son affaire pénale fédérale de racket et de trafic sexuel, que l’équipe de Combs a accusée d’avoir divulgué des informations à la presse.

Dans une ordonnance examinée vendredi par USA TODAY, le juge Arun Subramanian a refusé d’adopter l’une ou l’autre des ordonnances proposées par l’accusation et la défense. Au lieu de cela, a-t-il écrit, les deux parties devraient respecter les lois en vigueur interdisant aux avocats, aux enquêteurs et aux agents gouvernementaux de révéler les procédures du grand jury et de divulguer des informations non publiques susceptibles de nuire à un procès équitable.

« Pour être clair, cette ordonnance n’est pas basée sur une conclusion selon laquelle il y a eu un acte répréhensible jusqu’à présent, car la Cour n’a tiré aucune conclusion à ce stade concernant les allégations de l’accusé selon lesquelles des informations liées à l’affaire ont été divulguées », a écrit Subramanian. . « Le but de cette ordonnance est de contribuer à garantir qu’à partir de maintenant rien ne puisse interférer avec un procès équitable. »

Lorsqu’il a été contacté par USA TODAY, un avocat de Combs a refusé de commenter.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Combs avaient demandé au juge de rendre une ordonnance interdisant aux employés fédéraux de divulguer aux médias des preuves qui, selon eux, « portent atteinte au droit de M. Combs à un procès équitable ». La défense et les avocats américains ont discuté de la question mais n’ont pas réussi à s’entendre sur le texte d’une ordonnance conjointe, soumettant plutôt leurs propres propositions individuelles.

Un juge fédéral s’engage à « prendre les mesures appropriées » contre les fuites

Dans une lettre adressée vendredi, l’équipe de Combs a attiré l’attention du juge sur un article du New York Post » qui avait été publié ce jour-là et prétendait citer « une source fédérale chargée de l’application des lois impliquée dans l’enquête » qui a publié des commentaires sur les prétendues folies de Combs.

« Ces remarques, si elles sont faites par un agent impliqué dans l’enquête ou les poursuites dans cette affaire, sont manifestement inappropriées », a écrit Subramanian. « Cette ordonnance exige que le gouvernement informe les agences impliquées dans cette affaire ou dans l’enquête connexe de leurs obligations en vertu de la » Règle fédérale de procédure pénale 6(e) et de la règle civile locale 23.1 des tribunaux de district des États-Unis pour le sud et l’est de New York « et de leur fournir cet ordre. »

Le juge a ajouté : « La Cour prendra les mesures appropriées en cas de violation des règles. »

La demande de l’équipe de Combs visant à obtenir une audience de preuve pour examiner les allégations d’inconduite du gouvernement est toujours en attente.

Comme indiqué dans une lettre déposée au tribunal plus tôt ce mois-ci, l’équipe de Combs estime que depuis mars, le gouvernement a « stratégiquement divulgué des documents et des informations confidentielles du grand jury, y compris la bande vidéo Intercontinental de 2016, afin de porter préjudice au public et aux jurés potentiels contre M. .Peignes. »

Cela a suscité « l’hostilité du public contre M. Combs avant le procès », ont-ils écrit. En mai, CNN libéré Images de surveillance d’un hôtel de 2016 montrant Combs donnant des coups de pied, frappant et traînant son ex-petite amie Cassie près des ascenseurs d’un hôtel. Combs, dans une vidéo, s’est excusé pour son comportement « inexcusable » ; ses avocats ont décrit les abus comme le résultat d’une relation toxique plutôt que comme une preuve de trafic sexuel.

La superstar du hip-hop a été arrêtée dans un hôtel de Manhattan le 16 septembre et inculpée de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à des accusations de prostitution le lendemain. Les enquêteurs affirment que l’homme de 54 ans a minutieusement manigancé pour utiliser ses finances et son statut dans l’industrie du divertissement pour « assouvir ses désirs sexuels », dans le cadre d’un schéma d’abus « récurrent et largement connu ».

Il est depuis incarcéré dans l’unité de logement spéciale du centre de détention métropolitain de Brooklyn et a clamé son innocence, plaidant non coupable de toutes les accusations criminelles fédérales et niant les actes répréhensibles allégués dans le cadre des poursuites civiles intentées contre lui au cours de l’année écoulée.

Jusqu’à présent, toutes les tentatives de Combs pour le faire libérer de prison jusqu’à son procès le 5 mai ont été rejetées. Ils demandent un jugement de la cour d’appel qui annulerait une décision du 18 septembre rejetant sa demande de libération de prison sous des conditions comprenant une caution de 50 millions de dollars.