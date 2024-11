Diddy Party NDA révélé, les signataires ne peuvent parler de personne associée à Diddy

Diddy Les soirées de ‘pour les riches et les célèbres ont longtemps été entourées de mystère, mais maintenant TMZ peut montrer pourquoi – parce que nous avons obtenu une NDA standard que Combs a demandé aux participants à la fête de signer.

La NDA dit aux signataires de ne pas photographier, filmer ou enregistrer – ou demander à une autre personne de photographier ou d’enregistrer – Diddy ou toute personne se trouvant dans son orbite sans son consentement écrit… et nomme spécifiquement les sites de médias sociaux sur lesquels les participants ne peuvent pas publier. photos Diddy ne signe pas.

Franchement, c’est une NDA assez passe-partout… et vous pouvez tout lire par vous-même – mais l’essentiel est que toute personne assistant à ces soirées a besoin du consentement écrit de Diddy pour partager des informations.

À noter… la NDA dure toute la vie de l’artiste plus 20 ans après sa mort ou un total de 70 ans – selon la période la plus longue. La durée des NDA varie d’un accord à l’autre, mais elle est certainement plus longue.