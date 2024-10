Diddy Parties : à la question d’Elon Musk « combien de personnes » à propos de Diddy, le chanteur a répondu : « Demandez à vos amis… »

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment exprimé son inquiétude concernant l’affaire Diddy et a demandé combien de personnes du monde de la musique et du divertissement étaient au courant, car plusieurs stars d’Hollywood ont été vues faire la fête avec Diddy à différents moments. Diddy était assez ouvert sur son implication dans des choses sauvages. Mais quand Elon Musk a posé la question, il ne s’attendait probablement pas à obtenir une réponse directe d’Aubrey O’Day. Diddy et ses relations louches.

Diddy était l’ex-patron d’Aubrey et Aubrey s’est régulièrement prononcé contre Diddy. Lorsque Diddy a été arrêtée pour trafic sexuel et racket, Aubrey a déclaré qu’elle se sentait validée. « Le but de Justice est de fournir une fin et de nous donner l’espace nécessaire pour créer un nouveau chapitre. Les femmes ne comprennent jamais ça. Je me sens validé. Aujourd’hui, c’est une victoire pour les femmes du monde entier, pas seulement pour moi. Les choses changent enfin », a posté l’ancien membre de Danity Kane.

Aubrey a été expulsée du groupe Danity Kane et elle a déclaré que c’était à cause de son refus de répondre aux demandes non musicales du rappeur.

L’arrestation de Diddy a ouvert une boîte de Pandore alors que de plus en plus de personnes racontent leurs expériences à Fêtes Diddy où les gens étaient forcés d’avoir des relations sexuelles qui duraient pendant des jours.

Un homme de 30 ans, Justin Litovsky, a déclaré qu’il avait six ans lorsqu’il a assisté à une soirée Diddy, ignorant complètement ce qui allait se dérouler devant lui. Ses deux parents étaient photographes et ils l’ont emmené sans le savoir. Justin a déclaré qu’il n’était pas sûr à l’époque si « c’était une bonne ou une mauvaise chose ».

Denzel Washington a déjà quitté en trombe le parti Diddy

L’acteur Denzel Washington était sorti en trombe d’une soirée organisée par Diddy et avait crié : « Vous ne respectez personne ». « Denzel et sa femme, Pauletta, avaient fait la fête jusqu’à l’aube avec Diddy, et ils ont vu quelque chose et sont partis en trombe », a déclaré une source proche.