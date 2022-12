Diddy partage la première photo de sa nouvelle petite fille pour Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

didy, 53 ans, montre sa fille nouveau-née dans son dernier post Instagram. Le rappeur, qui a accueilli son plus jeune enfant, Amourplus tôt ce mois-ci, a posé avec elle et le reste de ses enfants, à l’exception de son fils Justin Dior, alors qu’ils portaient des pyjamas à rayures vertes et rouges assortis et des chapeaux de Père Noël pour Noël, sur la nouvelle photo. Little Love, qui faisait face à son père alors qu’il était dans ses bras, portait sa propre combinaison verte et il y avait une impression de pères Noël dessus.

« Joyeux Noël de ma famille à la vôtre ! LOVE ❤️ », a-t-il légendé le message, qui a été partagé le 25 décembre. Il a ajouté une deuxième photo similaire sans Love alors qu’il était assis et souriait entouré de ses enfants. Le couvain inclus Quincy31, Roi24, Chance16 ans et des jumeaux, D’Lila Star et Jessie Jamesles deux 16.

Cette histoire se développe…

