Diddy n’acceptera pas d’accord de plaidoyer dans le cadre d’un acte d’accusation fédéral pour crimes sexuels, le rappeur « croit qu’il est innocent »: avocat

Sean « Diddy » Combs est convaincu qu’il est un homme innocent près de deux semaines après avoir été inculpé de plusieurs accusations de crimes sexuels.

Le magnat de la musique en disgrâce, 54 ans, a récemment été mis « hors surveillance pour suicide » au centre de détention métropolitain de Brooklyn en attendant son procès pour avoir prétendument dirigé une entreprise criminelle à travers ses multiples entités commerciales, a déclaré à Fox News Digital une source connaissant la situation.

Lorsqu’on lui a demandé si son client accepterait éventuellement un accord de plaidoyer, l’avocat pénaliste Marc Agnifilo a déclaré dans « La chute de Diddy: l’acte d’accusation » de TMZ : « Ce n’est pas à moi. C’est à M. Combs, et je ne le fais pas. je vois cela se produire parce qu’il croit qu’il est innocent. »

« Et de plus, il croit qu’il doit se défendre non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui ont été ciblés par le gouvernement fédéral. »

Diddy a été arrêté le lundi 16 septembre, et inculpé le lendemain de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Le rappeur a plaidé non coupable quelques heures après la révélation d’un acte d’accusation détaillant ses crimes sexuels présumés.

S’il est reconnu coupable, il risque au minimum 15 ans de prison ou une peine maximale de prison à vie.

« Il se sent obligé envers ces gens de dire : ‘Vous savez quoi, peut-être que je peux briser le modèle. Peut-être que je peux montrer au monde qu’un homme noir peut gagner devant un tribunal fédéral' », a déclaré Agnifilo.

« Et je pense qu’il est probablement la seule personne que je connaisse qui pourrait réellement atteindre cet objectif. »

Lundi, l’équipe juridique de Diddy a demandé sa libération en attendant son procès dans son affaire de trafic sexuel. D’après les nouveaux documents déposés, Combs semble « constituer l’équipe de défense juridique de ses rêves », a déclaré une source proche de Diddy à Fox News Digital.

En plus de l’avocat Anthony Ricco, qui a été président de la New York Criminal Bar Association, Diddy a également retenu les services de l’avocate pénale Alexandra Shapiro dans son équipe. Shapiro a auparavant été procureur fédéral à Manhattan et a été l’un des premiers greffiers de la juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême.

L’interprète de « I’ll Be Missing You » était refusé la libération sous caution à deux reprises même après avoir proposé une proposition de caution de 50 millions de dollars, qui comprenait une surveillance GPS de son domicile sur Star Island à Miami. L’équipe de Diddy a tenté de montrer au juge qu’il ne représentait pas un risque de fuite grâce à ses communications avec le bureau du procureur américain au cours de l’enquête en cours.

Le juge du tribunal de district américain, Andrew Carter, a évoqué la possibilité que Diddy falsifie les témoins dans son raisonnement pour refuser la libération sous caution. Le juge a reconnu que l’accusation avait prouvé « par des preuves claires et convaincantes qu’il n’existait aucune condition ou ensemble de conditions » pour assurer la sécurité de la communauté.

La procureure adjointe des États-Unis, Emily Johnson, a souligné la longue histoire d’intimidation de Diddy contre ses accusateurs et les témoins de ses abus présumés. Johnson a affirmé que des messages texte montraient que Combs forçait ses victimes à participer à des rencontres sexuelles qu’il qualifiait de « freak offs ». Le rappeur aurait enregistré les actes sexuels et aurait ensuite utilisé les vidéos comme levier pour justifier son silence.

Les autorités ont allégué que Diddy dirigeait un entreprise criminelle à travers ses entreprises, notamment Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises et Combs Global, entre autres. Il a utilisé « des armes à feu, des menaces de violence, la coercition et des abus verbaux, émotionnels, physiques et sexuels » pour assouvir ses désirs sexuels, selon l’acte d’accusation non scellé obtenu par Fox News Digital.

Diddy et ses employés « intimidaient, menaçaient et attiraient les victimes féminines dans l’orbite de Comb, souvent sous prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des hommes. des travailleuses du sexe que Combs appelait, entre autres choses, des « Freak Offs ». Diddy fournissait souvent des liquides intraveineux à ses victimes après des « freak offs » pour se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogue, selon l’acte d’accusation.

Lors de perquisitions au domicile de Diddy en mars, les autorités ont saisi « des fournitures de panique » ainsi que trois AR-15 avec des numéros de série dégradés, ont indiqué les documents judiciaires.

Agents chargés de l’application des lois Il a également pris « des caisses et des caisses du type de lubrifiant personnel et d’huile pour bébé que le personnel de Diddy aurait utilisé pour stocker les chambres d’hôtel pour les cinglés, soit plus de 1 000 bouteilles au total », a déclaré Williams lors d’une conférence de presse.

Une semaine avant son arrestation, le chanteur de « Victory » a répertorié son manoir de Holmby Hills qui a fait l’objet d’une perquisition pour 61,5 millions de dollars. Combs a acheté la propriété dans le quartier convoité des milliardaires de Los Angeles en 2014 pour 39 millions de dollars.

Des sources ont déclaré à Fox News Digital à l’époque que la vente de son domaine de 10 chambres et 13 salles de bains « n’avait rien à voir avec un litige civil ou une enquête ».

« Diddy a établi sa résidence principale à Miami il y a des années et a toujours prévu de vendre sa maison de Los Angeles une fois que ses filles auront grandi et déménagé », a expliqué la source. « C’est un nid vide et il passe la plupart de son temps en Floride. Cela n’a rien à voir avec un litige civil ou une enquête. »

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.