Diddy m’a drogué et m’a proxéné auprès de célébrités alors que Donald Trump et Paris Hilton faisaient la fête : Go-Go Dancer

Un ancien danseur go-go impliqué dans les prétendus « freak-offs » de Sean « Diddy » Combs a déclaré que Donald Trump, Diana Ross et Paris Hilton faisaient partie des célébrités de premier plan qui assistaient aux désormais tristement célèbres soirées du musicien.

Adria Sheri English, 46 ans, a fait la révélation dans une interview au Courrier quotidien vendredi, où elle a également affirmé avoir été « maquillée » par Combs et avoir reçu l’ordre d’avoir des relations sexuelles avec des invités de marque – des rencontres, selon elle, ont été secrètement enregistrées et détenues par Diddy comme du « chantage ».

« Il les envoyait dans une pièce avec moi ou une autre travailleuse du sexe, l’enregistrait, puis le tenait au-dessus de la tête de cette célébrité ou de cette personne influente et, en gros, il m’utilisait », a-t-elle déclaré. « C’était comme un intérimaire de grande classe, si vous voulez. »

L’interview intervient après qu’English a intenté une action en justice contre Diddy plus tôt cette année, alléguant qu’il la droguerait afin qu’elle soit plus conforme à ses exigences lors des fêtes dans les manoirs des Hamptons et de Miami.

English a souligné que les participants à la fête de Diddy ne participaient pas nécessairement aux soi-disant freak-offs. Elle a déclaré que les choses devenaient sexuelles dans des pièces « isolées » loin de la fête principale et restaient discrètes, de sorte qu’il est impossible de savoir si les participants réguliers savaient ce qui se passait.

Trump, 78 ans, faisait partie des invités que English prétendait avoir vus lors du « rassemblement principal », et non dans les chambres sordides des demeures de Diddy. La présence supposée de l’ancien président ne devrait pas être si surprenante : il était à l’époque un mondain populaire à New York et dans le sud de la Floride, et a même été photographié en train de discuter avec Diddy lors d’un événement à Mar-a-Lago en 2005.

D’autres grands noms anglais ont affirmé avoir été repérés lors des soirées Diddy, notamment Ja Rule, Busta Rhymes et le révérend Al Sharpton.

Les fêtes élaborées de Diddy se sont déroulées sur une période de cinq ans au début des années 2000. English a affirmé dans son procès qu’elle avait été embauchée pour la première fois comme danseuse par Diddy en 2004 et que tout semblait « légitime », sans attentes sexuelles. Elle devait recevoir 500 $ par fête.

Cela a changé lors de son troisième concert, cependant, a-t-elle déclaré au Courrier quotidien. C’est à ce moment-là que Diddy a commencé à « exiger qu’elle ait des relations sexuelles avec des invités après avoir pris connaissance de son ancienne carrière d’actrice porno ».

English a déclaré au journal que son procès contre Diddy l’empêchait de divulguer légalement plus de détails sur les monstres, mais elle a affirmé avoir couché avec « des invités célèbres » qui rembourseraient Diddy de manière créative.

« Il l’a orchestré, il l’a commandé, il l’a aligné, il l’a attendu, il l’a manipulé », a déclaré English. « Il a obtenu de l’argent, des yachts et des avions partout dans le monde grâce à mes faveurs. »

English a expliqué qu’elle avait accédé aux demandes de Diddy pendant des années parce qu’il lui avait promis gloire et fortune dans l’industrie de la musique. La danseuse a déclaré qu’elle avait confronté Combs à ce sujet en 2009 après une nuit remplie de sexe avec des célébrités et qu’il l’avait ensuite « blackballée ».

English demande des dommages-intérêts à Diddy dans son procès. Elle a cependant eu quelques ratés au tribunal, avec TMZ rapportant que son avocat a récemment proposé de se retirer de l’affaire, « affirmant qu’Adria lui donne [the attorney] des instructions contradictoires qui l’empêchent de représenter » l’anglais.

Le procès de l’ex-danseur n’est qu’un casse-tête parmi tant d’autres pour Diddy, qui est détenu dans un centre de détention fédéral infernal à Brooklyn en attendant son procès pour trafic sexuel. Ces accusations s’ajoutent à une pile croissante de poursuites intentées ou menacées contre lui par des accusateurs d’agression sexuelle. Il nie à la fois les accusations fédérales et les poursuites.