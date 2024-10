Diddy List : Deux célébrités nommées sur la liste Diddy, accusées d’avoir agressé un jeune de 13 ans

Un nouveau procès affirme que Diddy et deux célébrités ont agressé sexuellement une jeune fille de 13 ans.

Deux célébrités ont été entraînées dans l’affaire Diddy alors qu’une femme a intenté une nouvelle action civile contre Sean Diddy. La plaignante de l’Alabama a déclaré qu’elle avait 13 ans lorsqu’elle a été droguée et violée par Sean Diddy Combs. Elle a dit qu’il y avait une autre célébrité masculine impliquée tandis qu’une célébrité féminine les regardait – lors d’une after-party des MTV Video Music Awards. La femme est l’une des six personnes qui ont intenté de nouvelles poursuites civiles contre Diddy.

Diddy a été arrêté en septembre pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Le magnat de la musique a plaidé non coupable et reste en prison en attendant son procès l’année prochaine. Les célébrités hollywoodiennes proches de Diddy et les habitués des soirées Diddy qui se sont transformées en séances sexuelles longues et forcées gardent le silence, car plusieurs avocats ont déclaré qu’il y avait un déluge de plaintes contre Diddy et certaines célébrités plus médiatisées que Diddy.

Le chanteur R&B Aaron Hall, le producteur de musique Harve Pierre, l’acteur Cuba Gooding Jr., Justin Dior Combs, Jacob the Jeweler, le rappeur Yung Miami, le DJ et producteur Stevie J, la chanteuse Kalenna Harper, le co-fondateur d’Interscope Records Jimmy Lovine et le PDG d’Universal Music Group Lucian Grainge fait partie des personnes bien connues liées aux accusations contre Diddy, selon les informations.

Les célébrités de premier plan qui assistaient aux soirées Diddy, mais pas nécessairement ses monstres, incluent Leonardo Dicaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, etc.

Depuis la liste de Diddy, aucune autre célébrité n’a été mentionnée dans un quelconque litige et c’est la première fois qu’une célébrité masculine et une célébrité féminine sont mentionnées dans un procès.

La plaignante du dernier procès a affirmé qu’on lui avait offert une étrange boisson fruitée, après quoi elle s’était sentie somnolente. Elle est allée se coucher dans une chambre. Combs, un homme et une femme, tous deux célèbres, entrèrent dans la pièce. « Vous êtes prête à faire la fête », lui a dit Combs, selon la plainte.

Selon le procès, la célébrité masculine l’a d’abord violée pendant que l’autre la regardait, puis Combs l’a violée sous les yeux des célébrités masculines et féminines. Elle a affirmé qu’elle s’était enfuie après avoir frappé Combs au cou et qu’elle avait couru nue à travers la maison à la recherche d’une sortie.