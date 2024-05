Diddy : le mannequin Crystal McKinney dit qu’il l’a droguée et agressée

Un mannequin a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 2003, la dernière d’une série d’allégations contre le rappeur et homme d’affaires.

Crystal McKinney a déclaré dans un procès que M. Combs l’avait invitée dans son studio de New York et lui avait fait boire de l’alcool et de la marijuana jusqu’à ce qu’elle devienne ivre.