« Diddy » inculpé de trafic sexuel, sera détenu sans caution

Larry Neumeister et Michael R. Sisak, Associated Press



















NEW YORK (AP) — Sean « Diddy » Combs devait être incarcéré mardi en attendant son procès dans son affaire fédérale de trafic sexuel, après qu’un juge a ordonné sa détention sans caution dans une affaire qui l’accuse d’avoir présidé à un empire sordide de crimes sexuels.

Le magnat de la musique a plaidé non coupable mardi de complot de racket et de trafic sexuel. Il est accusé d’avoir incité des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles sous l’effet de drogues, parfois sur plusieurs jours, surnommées « Freak Offs ». L’acte d’accusation contre lui fait également référence à une agression contre son ancienne petite amie, la chanteuse de R&B Cassie, qui a été filmée.

Les procureurs voulaient qu’il soit emprisonné. Ses avocats ont proposé qu’il soit libéré sous caution de 50 millions de dollars et placé en détention à domicile avec surveillance électronique. La juge fédérale Robyn Tarnofsky s’est rangée du côté du gouvernement.

Combs, 54 ans, a été conduit hors du tribunal sans être menotté.

Le fondateur de Bad Boy Records est accusé d’avoir frappé, frappé et traîné des femmes, de leur avoir jeté des objets et donné des coups de pied – et d’avoir demandé à ses assistants personnels, à son personnel de sécurité et à son personnel de maison de l’aider à cacher tout cela.

« Non coupable », a déclaré Combs au tribunal, se levant pour parler après avoir écouté les allégations, les mains jointes et non menottées sur ses genoux.

Les procureurs fédéraux ont qualifié Combs de dangereux.

« M. Combs a abusé physiquement et sexuellement de ses victimes pendant des décennies. Il a utilisé les vastes ressources de son entreprise pour faciliter ses abus et dissimuler ses crimes. En termes simples, il est un agresseur en série et un obstructionniste en série », a déclaré la procureure adjointe américaine Emily Johnson au tribunal. Elle a également déclaré qu’il avait « un historique étendu et exhaustif d’obstruction à la justice », notamment de corruption présumée et d’intimidation de témoins.

Son avocat, Marc Agnifilo, a reconnu que Combs n’était « pas une personne parfaite ».

« Il a consommé de la drogue. Il a eu des relations toxiques », a déclaré Agnifilo au tribunal. L’avocat a déclaré que Combs recevait « un traitement et une thérapie pour des choses pour lesquelles il a besoin d’un traitement et d’une thérapie ».

Agnifilo avait déclaré plus tôt à l’extérieur du tribunal que Combs était innocent, et il a fait valoir devant le tribunal que « les preuves dans cette affaire sont extrêmement problématiques ».

Il a soutenu que l’affaire découlait d’une relation consensuelle de longue durée qui a échoué à cause d’une infidélité. Il n’a pas nommé la femme, mais les détails correspondent à ceux de la relation de dix ans de Combs avec Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura.

Selon Agnifilo, les « Freak Offs » étaient une extension de cette relation, et non une forme de coercition.

« S’agit-il d’un trafic sexuel ? Pas si tout le monde veut y être », a déclaré Agnifilo, arguant que les autorités s’immisçaient dans la vie privée de sa cliente.

Les procureurs ont toutefois déclaré dans des documents judiciaires qu’ils avaient interrogé plus de 50 victimes et témoins et qu’ils s’attendaient à ce que ce nombre augmente. Ils ont déclaré qu’ils utiliseraient des relevés financiers, des relevés de voyage et de facturation, des données et des communications électroniques ainsi que des vidéos des « Freak Offs » pour prouver leur accusation.

Combs hochait parfois la tête pendant que son avocat parlait et se penchait parfois pour discuter avec eux quand ils ne le faisaient pas. L’impresario observait les autres parties de la procédure sans expression, regardant droit devant lui.

Combs a été arrêté lundi soir à Manhattan, environ six mois après que les autorités fédérales menant une enquête sur le trafic sexuel ont perquisitionné ses luxueuses maisons de Los Angeles et de Miami.

Une condamnation pour chacun des chefs d’accusation entraînerait une peine obligatoire de 15 ans de prison, avec possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

L’acte d’accusation décrit Combs comme le chef d’une entreprise criminelle qui s’est livrée ou a tenté de se livrer au trafic sexuel, au travail forcé, au transport interétatique à des fins de prostitution, aux délits de drogue, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice.

Combs et ses associés ont usé de leur « pouvoir et de leur prestige » pour intimider et attirer les femmes dans son orbite, « souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse », indique l’acte d’accusation.

Il dit qu’il aurait ensuite utilisé la force, les menaces et la coercition pour amener les femmes à s’engager avec des travailleurs du sexe masculins dans les « Freak Offs » – « des performances sexuelles élaborées et produites » que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait, créant ainsi des dizaines de vidéos.

Il organisait parfois le transport aérien des femmes et garantissait leur participation en leur procurant et en leur fournissant de la drogue, en contrôlant leur carrière, en tirant parti de son soutien financier et en recourant à l’intimidation et à la violence, selon l’acte d’accusation.

Les événements pouvaient durer plusieurs jours, et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l’effort et de la consommation de drogues, selon l’acte d’accusation.

Il a déclaré que ses employés facilitaient les « Freak Offs » en organisant les voyages, en réservant les chambres d’hôtel, en les approvisionnant en fournitures telles que des médicaments et de l’huile pour bébé, en programmant la livraison de liquides intraveineux et en nettoyant les chambres par la suite.

Selon les procureurs, lors des perquisitions effectuées au domicile de Combs plus tôt cette année, les forces de l’ordre ont saisi des stupéfiants, des vidéos des « Freak Offs » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant. Ils ont également saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 aux numéros de série falsifiés, dont deux, brisés en morceaux, dans le placard de sa chambre à Miami.

L’avocat de Combs a déclaré que son client n’était pas propriétaire des armes présentes chez lui, notant qu’il emploie une société de sécurité.

L’acte d’accusation dépeint Combs comme un homme violent qui étranglait et bousculait les gens, frappait et donnait des coups de pied à ses victimes et les tirait parfois par les cheveux, provoquant des blessures qui prenaient souvent des jours ou des semaines à cicatriser. Ses employés et associés étaient parfois témoins de ses violences et empêchaient les victimes de partir ou traquaient celles qui essayaient, selon l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, Combs aurait parfois conservé des vidéos de victimes se livrant à des actes sexuels et utilisé les enregistrements comme « garantie » pour s’assurer que les femmes continueraient à obéir et à garder le silence. Il aurait également exercé un contrôle sur les victimes en leur promettant des opportunités de carrière, en leur fournissant ou en menaçant de leur refuser un soutien financier, en leur dictant leur apparence, en surveillant leur dossier médical et en contrôlant leur lieu de résidence.

Dans un dossier judiciaire, les procureurs accusent Combs et un complice non identifié d’avoir enlevé quelqu’un sous la menace d’une arme quelques jours avant Noël en 2011 afin de faciliter une effraction au domicile d’une autre personne. Deux semaines plus tard, écrivent-ils, Combs a mis le feu au véhicule d’une personne en ouvrant le toit décapotable et en y déposant un cocktail Molotov.

Tout cela, selon les procureurs, se déroulait derrière la façade de l’entreprise mondiale de Combs spécialisée dans la musique, le style de vie et les vêtements.

« Il y a un an, Sean Combs se trouvait à Times Square et on lui a remis une clé de la ville de New York. Aujourd’hui, il a été inculpé et devra répondre de ses actes devant la justice », a déclaré le procureur américain Damian Williams, basé à Manhattan, lors d’une conférence de presse mardi.

Combs a rendu la clé en juin après que le maire Eric Adams l’a demandée.

Combs était reconnu comme l’une des figures les plus influentes du hip-hop avant qu’une vague d’allégations n’émerge au cours de l’année écoulée.

Alors que la menace d’accusations criminelles planait, Combs et ses associés ont fait pression sur les témoins et les victimes pour qu’ils restent silencieux, en offrant des pots-de-vin et en fournissant de faux récits de ce qui s’était passé, indique l’acte d’accusation.

En novembre, Ventura a porté plainte contre Combs, affirmant qu’il l’avait battue et violée pendant des années. Elle l’a accusé de l’avoir contrainte, ainsi que d’autres personnes, à avoir des relations sexuelles non désirées dans un contexte de consommation de drogue.

Le procès a été réglé en une journée, mais des mois plus tard, CNN a diffusé une vidéo de sécurité de l’hôtel montrant Combs en train de frapper Ventura à coups de poing et de pied et de la jeter par terre. Après la diffusion de la vidéo, Combs s’est excusé, déclarant : « J’étais dégoûté quand j’ai fait ça. »

L’acte d’accusation fait référence à l’attaque, sans nommer Ventura, et indique que Combs a essayé de soudoyer un membre du personnel de sécurité de l’hôtel pour qu’il garde le silence à ce sujet.

Douglas Wigdor, avocat de Ventura, a refusé de commenter mardi.

Combs et ses avocats ont nié des allégations similaires formulées par d’autres dans une série de procès.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’a fait Ventura.