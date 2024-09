Diddy « impatient » de témoigner dans un procès pénal axé sur le trafic sexuel et les « freak offs » : documentaire

Sean « Diddy » Combs est « très impatient » de témoigner et de raconter son histoire lors de son prochain procès pour trafic sexuel.

Combs a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution le 17 septembre. Le rappeur est resté derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn après que deux juges ont rejeté sa demande de libération sous caution. S’il est reconnu coupable, il risque au minimum 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie. Combs a nié toutes les allégations d’agression sexuelle portées contre lui au cours de l’année dernière et a maintenu son innocence dans l’enquête pénale fédérale.

L’avocat de Combs, d’anciens responsables des relations publiques, des professionnels de l’industrie et d’autres ont exploré les allégations portées contre le chanteur de « Can’t Nobody Hold Me Down » dans le documentaire de TMZ, « Downfall of Diddy: The Indictment ». Le musicien a été accusé d’avoir forcé des travailleuses du sexe et des femmes victimes à des relations sexuelles, également appelées « freak offs », avec lui.

Le documentaire a révélé que l’industrie musicale était au courant des préférences sexuelles de Combs bien avant que l’acte d’accusation explosif ne soit dévoilé.

Diddy « impatient » de témoigner dans un procès pénal

Combs témoignera probablement lors de son procès pénal, selon son avocat de la défense, Marc Agnifilo.

« Je ne sais pas si je peux l’empêcher de témoigner », a déclaré Agnifilo dans le documentaire. « Je pense qu’il est très désireux de raconter son histoire. Et je pense qu’il racontera chaque partie de l’histoire, y compris ce que vous voyez dans la vidéo. Donc, j’espère que cela sera expliqué par nous deux. »

La vidéo à laquelle il faisait référence était celle de Combs qui aurait battu sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura.

« Ce qui manque dans cette histoire, c’est le contexte général de la situation dans son ensemble », a-t-il ajouté. « De toute évidence, il s’agissait d’une relation intense, amoureuse et à long terme, marquée par des infidélités mutuelles. Et c’est la raison pour laquelle vous voyez une partie de ce que vous voyez dans la vidéo.

« Il a son histoire, et il a une histoire que, je pense, lui seul peut raconter de la manière dont il peut la raconter en temps réel. Et c’est une histoire humaine. C’est une histoire d’amour. Et c’est une histoire de souffrance. C’est une histoire d’amour. histoire de chagrin. Je veux dire, quand il décrit cette relation, le mot qu’il utilise plus que tout autre mot est chagrin. Il avait le cœur brisé.

Le directeur de Bad Boy affirme qu’il n’y avait aucune sécurité après une certaine heure lors des fameuses soirées de Diddy

Un ancien responsable des relations publiques qui a travaillé en étroite collaboration avec le groupe Bad Boy Entertainment de Combs savait qu’il n’y avait « aucune sécurité » après un certain temps au sein du groupe. magnat de la musique fêtes infâmes.

« Mes sens d’araignée étaient toujours en état d’alerte », se souvient le Dr LaJoyce Brookshire. « Et je sais qu’il n’y a aucune sécurité après une certaine heure quand il y a des boissons qui coulent à flot et des gens derrière votre dos qui se droguent dans les toilettes, deux ou trois personnes sortant ensemble d’une salle de bain. Il n’y a aucune sécurité là-dedans. Alors, pourrait-il y avoir potentiellement ? Absolument. L’ai-je vu ? Non. Je ne suis jamais resté à la fête assez tard pour voir.

« Ai-je senti qu’il pourrait y avoir des problèmes ? Il pourrait y avoir des problèmes dans le métro », a-t-elle ajouté. « Oui, je l’ai senti. Oui. »

Brookshire s’est occupé de la publicité pour des célébrités de premier plan, notamment Aretha Franklin, Notorious BIG, Toni Braxton et d’autres.

L’avocat de Diddy tente d’expliquer la découverte de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé dans l’enceinte du musicien

Les autorités fédérales ont saisi « des caisses et des caisses du type de lubrifiant personnel et d’huile pour bébé que le personnel de Combs aurait utilisé pour stocker des chambres d’hôtel pour les cinglés, soit plus de 1 000 bouteilles au total », a déclaré Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York. York, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Cependant, l’avocat de Combs a insisté sur le fait que le musicien achète simplement en gros face à l’hypothèse que l’huile pour bébé était utilisée comme « lubrifiant pour une orgie ».

« Je suppose. Je ne sais pas pourquoi vous en auriez besoin de mille. Une bouteille d’huile pour bébé va très loin. Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de mille », a déclaré Agnifilo. « Je veux dire, il a une grande maison. Il achète en gros. Vous savez, je pense qu’ils ont des Costco partout où il a une maison. Je veux dire, vous êtes-vous assis dans le parking d’un Costco et avez-vous vu ce que les gens marchent ? sortir de là avec ?

« Je ne pense pas que c’était mille. Je pense que c’était – disons simplement que c’était beaucoup. OK ? »

En réponse à l’affirmation d’Agnifilo, Costco a déclaré à TMZ dans un communiqué qu’il ne vendait d’huile pour bébé dans aucun de ses sites aux États-Unis.

L’industrie musicale a entendu des rumeurs sur les prétendues inclinations sexuelles de Diddy pendant des années.

Combs aurait été connu pendant des années comme un « individu hautement sexuel » au sein de l’industrie musicale.

« On a toujours su que si vous alliez à une fête chez Puff et que vous restiez au-delà de certaines heures, vous pourriez être initié à une sorte d’orgie massive », Adam Grandmaison, animateur du podcast « No Jumper », revendiqué dans le documentaire. « C’était juste beaucoup de chuchotements sur ce que cela aurait pu être.

« Certes, je ne pense pas que tout le monde savait qu’il y avait autant de choses non consensuelles ou d’allégations les plus douteuses, mais il a été clairement discuté il y a des années que Diddy était un individu très sexuel et qu’il était certainement un fan. de la drogue en général », a ajouté Grandmaison, qui interviewe des rappeurs et des artistes hip-hop depuis des années.

Diddy n’accepterait probablement pas un accord de plaidoyer

L’avocat de Combs a présumé que le chanteur de « I’ll Be Missing You » n’accepterait pas un accord de plaidoyer.

« Il croit qu’il est innocent », a déclaré Agnifilo. « Et de plus, il croit qu’il doit se défendre non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui ont été ciblés par le gouvernement fédéral.

« Il se sent obligé envers ces gens de dire: ‘Vous savez quoi, peut-être que je peux briser le modèle. Peut-être que je peux montrer au monde qu’un homme noir peut gagner devant un tribunal fédéral.’ Et je pense qu’il est probablement la seule personne que je connaisse qui pourrait réellement atteindre cet objectif. »