Diddy Grand Jury assigne à comparaître un nouveau témoin, prétend avoir des cassettes et le journal de Kim Porter

Un homme qui prétend avoir des sex tapes de Diddy les fêtes et le vrai Kim Porter ses mémoires disent qu’il a été assigné à comparaître par un grand jury fédéral.

Nous avons un avocat Ariel Mitchell et son client, Courtney Burgess jeudi devant le palais de justice fédéral du Lower Manhattan et ils nous ont dit qu’ils venaient juste de finir de témoigner devant le grand jury.

Mitchell dit que son client a été assigné à comparaître et elle affirme avoir des preuves pour corroborer certaines des allégations de Courtney. Il a déjà réalisé des interviews, affirmant qu’il avait ou avait vu des vidéos salaces de Diddy et de ses amis célèbres.

De plus, il dit avoir la version non éditée du journal qui aurait été écrit par Kim, l’ex-petite amie de Diddy et mère de 4 de ses enfants.