Diddy frappé par un nouveau procès pour agression sexuelle datant des années 1990

Peignes Sean « Diddy »

Paras Griffin/Getty Images

Sean « Diddy » Combs a fait l’objet d’un autre procès pour agression sexuelle cette semaine, la dernière d’une série de plaintes juridiques émanant d’une femme affirmant que le magnat de la mode rappeur assiégé l’avait soumise à des agressions sexuelles, des coups et des violences sexistes pendant plusieurs années. années au début de sa renommée dans les années 1990.

April Lampros affirme dans le procès intenté jeudi à New York qu’elle a été soumise à plusieurs « rapports sexuels terrifiants » de la part de Combs, qu’elle a rencontré en 1994 alors qu’elle avait 21 ans et étudiait au Fashion Institute of Technology de New York. Selon le procès, Lampros, 51 ans, a été comblée de cadeaux par le rappeur, qui, selon elle, lui aurait également promis de l’aider à trouver une carrière réussie dans l’industrie de la mode.

Mais Lampros dit qu’en 1995, Combs a commencé à la maltraiter et à la contraindre à se mettre en situation. À un moment donné, elle dit s’être réveillée dans une chambre d’hôtel de Manhattan « nue, douloureuse et confuse » après que Combs l’aurait violée. Un autre incident décrit Combs forçant Lampros à lui faire une fellation dans un parking devant son personnel ; l’année suivante, Combs aurait poussé l’ecstasy dans sa gorge et dans celle de sa petite amie Kim Porter, les forçant ensuite à avoir des relations sexuelles devant lui.

« MS. Lampros s’est vivement opposée à cette idée, mais M. Combs lui a rapidement rappelé qu’elle n’avait aucun contrôle sur la situation car il pourrait lui faire perdre son emploi », indique le procès.

Le journaliste hollywoodien a contacté les avocats de Combs et son représentant, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse vendredi.

Les problèmes juridiques de Combs se sont intensifiés après avoir réglé le procès de la chanteuse Cassie Ventura, son ex-petite amie l’accusant d’années d’abus et d’agression sexuelle. Le rappeur et magnat de la mode a nié toutes les allégations d’actes répréhensibles dans cette affaire, ainsi que d’autres personnes portées contre lui, y compris celles dans une poursuite explosive intentée par le producteur Rodney « Lil Rod » Jones qui accuse Combs de trafic sexuel et de toilettage. Depuis que cette plainte a été déposée, plusieurs femmes ont porté des accusations similaires d’abus, d’agression et de viol impliquant le pilier quasi milliardaire du monde du rap et fondateur de la marque de mode et de style de vie Sean John.

La semaine dernière, CNN a publié une vidéo de Combs agressant physiquement Cassie dans le couloir d’un hôtel à Los Angeles en 2016. Les images déchirantes, dans lesquelles Combs jette sans pitié Ventura au sol, la frappe, lui donne des coups de pied et la tire de son sweat-shirt, l’ont incité à partager une vidéo d’excuses sur les réseaux sociaux.

« C’est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois il faut le faire », a déclaré Diddy sur Instagram. « J’étais foutu – j’ai touché le fond – mais je ne trouve aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable.

« J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo », a ajouté Combs. « J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. J’y suis allé et j’ai demandé l’aide d’un professionnel. J’ai commencé à suivre une thérapie, à suivre une cure de désintoxication. J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m’engage à être un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis sincèrement désolé. »