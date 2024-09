Diddy « fermé » m’a invité à faire la fête dans son manoir « Freak Off » de 48 millions de dollars – les boissons et la nourriture étaient « toujours enrichies »

SEAN Combs a servi des boissons et de la nourriture enrichies lors de fêtes sauvages et débauchées, a affirmé un photographe.

Le magnat de la musique, qui risque au moins 15 ans de prison s’il est reconnu coupable de trafic sexuel et d’infractions liées aux armes à feu, était un hôte généreux mais « fermé » selon le vivaneau, qui a assisté aux folles fêtes dans les manoirs et les yachts de Combs.

9 Sean ‘Diddy’ Combs et la photographe Selma Fonseca, à droite Crédit : Selma Fonseca

9 Diddy portant une couronne lors d’une de ses soirées Crédit : Selma Fonseca

9 Combs lors d’une soirée post-party des MTV Movie Awards 2003 à Beverly Hills, Le Retour de Gatsby Crédit : Selma Fonseca

S’adressant au US Sun, Selma Fonseca, une photojournaliste d’origine brésilienne, a révélé à quoi pourraient ressembler les soirées de Combs et comment elle s’est retrouvée dans son orbite en Floride à la fin des années 1990.

« Vous devez comprendre que les soirées de ce type étaient les meilleures au monde », a déclaré Selma. « Vous l’appelez, le champagne, le bar ouvert, la meilleure nourriture et les meilleures personnes. »

À propos de ses expériences personnelles avec Combs, Selma a déclaré : « Il est très gentil, mais il n’est pas très ouvert.

« C’est pour ça qu’il porte des lunettes tout le temps, pour ne pas te regarder dans les yeux. »

Selma se souvient de la première fois qu’elle est allée à une fête au manoir de Combs à Star Island, au large de Miami Beach, prétendument le théâtre de ses fameuses soirées « Freak Off ».

Selon les procureurs, Combs, qui dans les années 1990 était connu sous le nom de Puffy et Puff Daddy et est aujourd’hui mieux connu sous le nom de Diddy, emmenait des travailleuses du sexe pendant des jours de séances de sexe bruyantes, où elles étaient contraintes par l’argent et l’intimidation à commettre des actes non consensuels. .

L’acte d’accusation affirme que Combs a organisé et dirigé ces soirées en partie pour pouvoir enregistrer des actes sexuels pendant qu’il se masturbait.

Après des jours de consommation de drogue et d’alcool non-stop, les participants recevaient souvent des sacs à perfusion à récupérer, ont indiqué les procureurs.

Selma a déclaré qu’il y avait « beaucoup de drogue » lors des soirées de Combs, mais a ajouté qu’elle « ne connaissait aucune soirée hollywoodienne, ni aucun de ces types de soirées, en particulier une afterparty, où les gens ne se droguent pas ».

Elle a décrit la plupart des femmes présentes à ces soirées comme « non pas des groupies, mais simplement des filles qui veulent s’amuser et essaient de trouver un homme riche avec qui se marier ».

La nouvelle « victime » de Sean « Diddy » Combs accuse le rappeur de l’avoir violée en studio avec un ami et de l’avoir filmé dans le cadre du dernier procès explosif

« Ce qu’on appellerait des influenceurs maintenant », a-t-elle déclaré.

Mais pour Selma, ces rassemblements plus intimes dans sa maison de Star Island, auxquels assistaient souvent moins de 50 personnes, semblaient fonctionner à deux niveaux.

En apparence, ils ne semblaient pas très différents des autres soirées de célébrités.

Mais sur le côté, là où les gens disparaissaient dans les chambres donnant sur la piscine, c’était une histoire potentiellement différente.

« Je pense qu’à la maison Star Island, c’était plus privé », a déclaré Selma.

« C’est comme une forteresse avec des caméras partout, et beaucoup de sécurité pour entrer et beaucoup de sécurité pour sortir.

« Peut-être qu’il se sentait en sécurité pour faire ses trucs pervers. Ses ‘freak-offs’. Lors de certaines fêtes, il y avait ses enfants. Mais peut-être qu’après minuit, quelque chose s’est produit. »

Elle a ajouté que les invités célèbres de Combs avaient l’impression d’être « dans un endroit sûr » grâce à la sécurité étendue de la maison de Star Island.

Star Island est une communauté privée de 30 maisons maximum, reliée à Miami par un seul pont.

« Si quelqu’un fait quelque chose que vous n’aimez pas, vous appelez la sécurité », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde est riche et beau, il y a des boissons, il y a de la drogue, il y a de la nourriture et c’est un environnement magnifique. Donc les gens sont heureux de faire quelque chose qu’ils ne sont pas censés faire. »

Selma, qui affirme avoir organisé quelque 2 000 soirées au cours de sa carrière de photographe de célébrités, a déclaré que Combs était toujours entouré de gardes du corps.

Elle a dit qu’un garde du corps transportait une bouteille de champagne qu’il remettait à Combs lorsqu’on lui demandait.

« J’ai entendu dire que le champagne contenait de la drogue », a-t-elle déclaré. « Cette bouteille en particulier était pour lui et ses invités avec lesquels il veut planer avec lui. »

Elle pense que le champagne était mélangé à de la MDMA, alias ecstasy ou molly.

À d’autres occasions, Selma dit que Combs a distribué des shots de drogue aux invités de ses soirées, y compris elle.

« Il avait toujours un plateau de shots qu’il donnait aux gens », a-t-elle déclaré. « Je pense que ces injections contenaient de la drogue. J’ai reçu une de ces injections et j’étais plutôt content. »

Cela survient après que Combs a été inculpé la semaine dernière pour des accusations telles que trafic sexuel forcé et racket.

Il a été arrêté dans un hôtel de Manhattan le 16 septembre, environ six mois après que les autorités fédérales ont perquisitionné son domicile à Miami et à Los Angeles.

Au cours des perquisitions, les policiers auraient saisi plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, ainsi que de la drogue et des vidéos des prétendus « freak offs ».

Ils auraient également trouvé des armes à feu, dont trois AR-15 dont les numéros de série étaient effacés, ainsi que des munitions.

Costco a été contraint de nier que Combs avait acheté des centaines de bouteilles d’huile pour bébé auprès du détaillant cette semaine, alors que le scandale traînait dans la chaîne.

Procès récents contre Sean « Diddy » Combs Sean « Diddy 17 novembre 2023 : Cassie, la petite amie de longue date de Combs, l’a poursuivi en justice, affirmant qu’elle avait enduré « un cycle d’abus, de violence et de trafic sexuel » jusqu’à la fin de leur relation en 2018. Combs et Cassie ont réglé la plainte le lendemain de son dépôt.

: Cassie, la petite amie de longue date de Combs, l’a poursuivi en justice, affirmant qu’elle avait enduré « un cycle d’abus, de violence et de trafic sexuel » jusqu’à la fin de leur relation en 2018. Combs et Cassie ont réglé la plainte le lendemain de son dépôt. Combs a été frappé par deux autres poursuites une semaine après avoir réglé avec Cassie.

23 novembre 2023 : Joi Dickerson a accusé Combs de l’avoir droguée et violée et d’avoir filmé l’attaque alors qu’elle était étudiante de 19 ans en janvier 1991.

: Joi Dickerson a accusé Combs de l’avoir droguée et violée et d’avoir filmé l’attaque alors qu’elle était étudiante de 19 ans en janvier 1991. 24 novembre 2023 : Un deuxième accusateur non identifié dans un procès distinct a affirmé que Combs et un autre homme l’avaient agressée sexuellement, elle et un ami, en 1990 ou 1991, puis s’étaient présentés à son appartement et l’avaient battue plusieurs jours plus tard.

: Un deuxième accusateur non identifié dans un procès distinct a affirmé que Combs et un autre homme l’avaient agressée sexuellement, elle et un ami, en 1990 ou 1991, puis s’étaient présentés à son appartement et l’avaient battue plusieurs jours plus tard. 6 décembre 2023 : Combs a de nouveau été poursuivi en justice par une femme non identifiée qui a affirmé que lui et deux hommes l’avaient violée collectivement en 2003 alors qu’elle avait 17 ans.

: Combs a de nouveau été poursuivi en justice par une femme non identifiée qui a affirmé que lui et deux hommes l’avaient violée collectivement en 2003 alors qu’elle avait 17 ans. 26 février 2024 : Rodney ‘Lil Rod’ Jones, qui a aidé à produire le dernier album de Combs, a affirmé que le magnat l’avait harcelé sexuellement, drogué et menacé de septembre 2022 à novembre 2023 alors qu’ils travaillaient ensemble.

: Rodney ‘Lil Rod’ Jones, qui a aidé à produire le dernier album de Combs, a affirmé que le magnat l’avait harcelé sexuellement, drogué et menacé de septembre 2022 à novembre 2023 alors qu’ils travaillaient ensemble. 21 mai 2024 : Le mannequin Crystal McKinney a accusé Combs de l’avoir agressée sexuellement après s’être rencontrée lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes à New York en 2003. McKinney affirme qu’elle buvait de l’alcool et fumait de l’herbe avec Combs et plusieurs de ses collègues lorsqu’elle a pris une bouffée d’un joint qui elle prétend qu’elle a été mélangée à une autre drogue. McKinney affirme qu’elle se sentait étourdie et Combs lui a ordonné d’aller aux toilettes, où il l’aurait forcée à lui faire une fellation.

: Le mannequin Crystal McKinney a accusé Combs de l’avoir agressée sexuellement après s’être rencontrée lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes à New York en 2003. McKinney affirme qu’elle buvait de l’alcool et fumait de l’herbe avec Combs et plusieurs de ses collègues lorsqu’elle a pris une bouffée d’un joint qui elle prétend qu’elle a été mélangée à une autre drogue. McKinney affirme qu’elle se sentait étourdie et Combs lui a ordonné d’aller aux toilettes, où il l’aurait forcée à lui faire une fellation. 23 mai 2024 : April Lampros, 51 ans, a affirmé dans son procès avoir rencontré Sean Combs à New York en 1994 alors qu’elle fréquentait le Fashion Institute of Technology. Combs est accusé d’avoir drogué et violé Lampros dans un hôtel après avoir promis de l’aider à l’encadrer dans l’industrie de la mode.

: April Lampros, 51 ans, a affirmé dans son procès avoir rencontré Sean Combs à New York en 1994 alors qu’elle fréquentait le Fashion Institute of Technology. Combs est accusé d’avoir drogué et violé Lampros dans un hôtel après avoir promis de l’aider à l’encadrer dans l’industrie de la mode. 3 juillet 2024 : Adria English, une ancienne star du porno connue sous le nom d’Omunique, a accusé Combs de l’avoir entraînée dans le trafic sexuel au début des années 2000, selon TMZ.

: Adria English, une ancienne star du porno connue sous le nom d’Omunique, a accusé Combs de l’avoir entraînée dans le trafic sexuel au début des années 2000, selon TMZ. 24 septembre 2024: Thalia Graves a poursuivi Combs, alléguant que lui et son ancien garde du corps, Joseph Sherman, l’avaient violemment violée au studio Bad Boy Records à New York en 2001. Graves, qui avait 25 ans à l’époque, a déclaré que Combs lui avait offert un verre de vin, ce qui l’a fait se sentir « étourdie, étourdie et physiquement faible » avant de perdre connaissance. Graves a allégué qu’à son réveil, elle s’est retrouvée ligotée et retenue pendant que Combs et Sherman la violaient.

Selma s’est rendu aux fêtes organisées par Combs à Miami, à Los Angeles et chez lui dans les Hamptons où il a organisé ses célèbres fêtes blanches.

Elle a également fait la fête avec lui sur son yacht et dans la station balnéaire française de Saint-Tropez et sur l’île caribéenne de Saint-Barthélemy.

Selma dresse le portrait d’un personnage « à la Gatsby » à propos d’un mystérieux millionnaire qui organise des fêtes somptueuses.

Peignant un personnage ressemblant à Gatsby, elle a déclaré que tout ce que Combs voulait « c’était être riche et célèbre ».

« Dans toutes ces soirées, il faisait sa promotion, il faisait la promotion du Ciroc, de son champagne, il faisait toujours la promotion de quelque chose », a-t-elle déclaré.

« Il avait un yacht à 400 000 $ par semaine à Saint-Tropez, et il y organisait également des after-parties.

« Peut-être qu’il est devenu un peu arrogant quand il avait beaucoup d’argent. Peut-être qu’il pense qu’il est meilleur que Dieu. Comme si personne ne pouvait le toucher.

« Quand les gens gagnent beaucoup d’argent et deviennent si célèbres, ils se sentent invincibles. »

Les soirées Combs ont toujours été « très sexuelles », a expliqué Selma.

« Il y avait des femmes habillées de manière très sexy. Il y avait une femme qui avait cette armure qui projetait des étincelles au milieu de la fête.

« Et puis il y avait cette fille avec d’énormes ailes d’ange et elle dansait de manière sexy.

« Même la nourriture était sexuelle. Très opulente. Le meilleur du meilleur. Je pense que cela amène les gens à se sentir importants et sexy.

« C’est un gars qui dépense au moins 500 000 $ pour une fête. »

9 Combs verse des boissons lors d’un événement en 2005 Crédit : Getty

9 Une femme tire des étincelles lors d’une fête blanche organisée par Combs dans les Hamptons Crédit : Selma Fonseca

9 Modèles lors du lancement de l’initiative VOTE ou DIE de Combs dans les Hamptons Crédit : Selma Fonseca

Elle a ajouté que Combs lui paraissait quelqu’un qui « aime les choses sexy. Les femmes sexy, les soirées sexy. Et les belles choses. De beaux bijoux, de belles maisons. »

Les paroles de Selma sont les dernières à paraître à propos des fêtes folles organisées par Combs.

Le magnat de la musique derrière bon nombre des plus grands succès des années 90 et 2000 est vu en train de manger des fraises au chocolat sur une femme nue lors d’un événement débauché dans son manoir de Miami.

Un prostitué a également tourné une vidéo explosive de l’une des prétendues orgies « de panique » de Combs, selon un nouveau rapport.

Cela fait suite à une vaste inculpation contre Combs, l’accusant de diriger un « empire » de crimes sexuels qui s’appuyait sur son « pouvoir et son prestige », commettant des crimes tels que « le trafic sexuel, le travail forcé, le transport interétatique à des fins de prostitution, les délits liés à la drogue, les enlèvements ». , incendie criminel, corruption et entrave à la justice.

Cette semaine, une femme a affirmé que Combs l’avait violée dans un studio d’enregistrement et l’avait filmé.

Thalia Graves allègue que Combs et son agent de sécurité Joseph Sherman l’ont violée après avoir drogué sa boisson et ont ensuite partagé la vidéo des abus avec d’autres hommes, la vendant même comme de la pornographie.

Le nouveau procès choquant allègue également que Combs et son garde du corps ont menacé de ruiner la vie de Graves si elle s’exprimait après le viol présumé en 2001.

Combs a nié toutes les accusations portées contre lui.

Sherman, son ancien chef de la sécurité, a également nié toutes les allégations portées contre lui.

Dans une déclaration partagée sur son Instagram et créditée à son avocate Antoinette Williams, il a écrit : « Je n’ai jamais rencontré l’accusateur et je ne travaillais pas avec Sean Combs pendant la période en question.

« Je vais intenter une action en justice pour remédier à cette diffamation et protéger mon nom. »

Graves est la 11e personne à accuser Combs de crimes sexuels depuis que son ex-petite amie, Cassie Ventura, l’a poursuivi en justice en novembre de l’année dernière pour abus.

Le procès a été réglé, mais il a été suivi par d’autres procès intentés par d’autres remontant à 2008.

Le US Sun a contacté les représentants de Sean Combs et Joseph Sherman pour obtenir leurs commentaires.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).

9 Des femmes légèrement vêtues lors d’une « White Party » de Combs Crédit : Selma Fonseca

9 Victoria Beckham, à gauche, et Sean Combs en 2003 Crédit : Selma Fonseca