Une femme a déposé une plainte jeudi accusant le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs de l’avoir droguée et agressée sexuellement après l’avoir rencontré il y a plus de 20 ans alors qu’elle était étudiante en mode à New York.

April Lampros, dans une plainte déposée devant la Cour suprême du comté de New York, allègue que Combs avait promis de la guider et de lui fournir des liens avec l’industrie avant de devenir « agressif » et « coercitif ». Elle est la sixième femme à détailler les allégations d’agression contre Combs dans le cadre d’un procès, accusations que Combs a niées dans des déclarations précédentes. (La Cour suprême est un tribunal de première instance de l’État de New York.)

Lampros, 51 ans, dit dans le procès qu’elle a rencontré Combs à New York en 1994 alors qu’elle étudiait au Fashion Institute of Technology. Elle allègue qu’il l’a agressée sexuellement à quatre reprises, dont une fois lorsqu’elle a été forcée de prendre de l’ecstasy et d’avoir des relations sexuelles avec l’ancienne petite amie de Combs, Kim Porter.

Des années après avoir rompu ses liens avec Combs, a déclaré Lampros, elle a appris qu’il les aurait enregistrés en train de faire l’amour à son insu et avait montré l’enregistrement à d’autres.

Elle poursuit Combs, 54 ans, pour des allégations de coups et blessures, d’agression sexuelle, de détresse émotionnelle et de violence sexiste.

Les représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi soir.

Allégations de quatre agressions

Lampros dit dans son procès que la première fois que Combs l’a agressée sexuellement, c’était en 1995, après leur rencontre dans un bar de New York. Elle allègue que Combs l’a poussée à boire de l’alcool.

Elle s’est sentie « mal à l’aise » après quelques gorgées et a ensuite été guidée vers une voiture pour partir avec Combs, selon la poursuite, en arrivant à un hôtel, où elle a continué à se sentir mal. Lampros était sur un lit d’hôtel lorsque Combs s’est forcé sur elle et a commencé à l’embrasser de force, selon la poursuite.

Lorsque Lampros a tourné la tête, Combs lui a attrapé le visage et a continué à l’embrasser, selon la poursuite. Il l’a déshabillée malgré ses tentatives pour lui dire qu’elle ne se sentait pas bien et ses supplications pour qu’il arrête, dit-on.

Lampros s’est évanouie lorsque Combs l’a violée, selon la poursuite.

Sean Combs avec April Lampros, à droite, et un ami, selon le procès. Cour suprême de l’État de New York Comté de New York

Pendant des mois après l’incident, a déclaré Lampros, Combs lui a envoyé des cadeaux, des cartes et des fleurs pour l’attirer à nouveau. Le costume comprend une photo d’une carte accompagnant les fleurs que Combs lui aurait envoyées pour la Saint-Valentin.

Elle a accepté de rencontrer Combs pour discuter d’opportunités commerciales, indique la poursuite, et lui donner une seconde chance.

Lampros allègue qu’elle et Combs quittaient son appartement pour dîner lorsqu’une autre agression a eu lieu en 1995. Selon la poursuite, ils se dirigeaient vers le parking lorsqu’un Combs légèrement ivre a forcé Lampros à se mettre à genoux.

Selon la plainte, il a ouvert la fermeture éclair de son pantalon et l’a forcée à avoir des relations sexuelles orales.

La poursuite allègue que Combs est devenue « en colère, menaçante et énergique » après la rencontre, refusant la « décision de Lampros de prendre ses distances » en menaçant de lui faire du mal physiquement et de la mettre sur une liste noire dans l’industrie de la mode.

La poursuite décrit une troisième relation sexuelle en 1996, alléguant que Combs a forcé Lampros à se livrer à des actes sexuels avec Porter, décédé en 2018 d’une pneumonie.

Lampros allègue qu’elle se trouvait dans l’appartement de Combs à Manhattan avec Porter après leur retour d’une boîte de nuit. Combs a dit aux deux femmes d’ouvrir la bouche et de leur faire avaler de force l’extase, selon la poursuite.

Il a ensuite exigé que Porter et Lampros aient des relations sexuelles et a dit à Lampros qu’elle n’avait aucun contrôle lorsqu’elle tentait de refuser, selon la poursuite. Il accuse également Combs d’avoir violé Lampros.

Une carte de Sean Combs à April Lampros, selon le procès. Cour suprême de l’État de New York Comté de New York

Lampros avait mis fin à sa relation avec Combs en 1998, selon la poursuite.

Elle a également allégué que Porter et Combs l’avaient fait virer d’un bar après que Porter l’ait vue y travailler. Selon la poursuite, Porter a appelé le manager de Lampros et l’a faussement accusée d’avoir tenté d’empoisonner Porter dans un geste qui, selon Lampros, était des représailles.

Environ deux ans plus tard, a déclaré Lampros, Combs lui a dit qu’elle lui avait manqué lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un événement. Combs a appelé Lampros pendant des jours après avoir refusé de partir avec lui, lui demandant si elle le verrait à son appartement, a-t-elle déclaré dans son costume.

Lampros a accepté « à contrecœur » que Combs vienne à son appartement pour entendre ce qu’il avait à dire, indique la plainte, qui indique qu’il est arrivé avec un agent de sécurité qui était assis dans la cage d’escalier. Au cours de cette interaction, Combs l’a attrapée et s’est imposée sur elle, l’embrassant et la touchant sans son consentement, affirme-t-on. Elle l’a suffisamment combattu pour atteindre sa porte et demander à Combs de partir, dit-on.

Lampros a déclaré jeudi dans un communiqué : « Je suis convaincu que la justice prévaudra et que le voile sera retiré afin qu’aucune autre femme n’ait à endurer ce que j’ai fait. »

La plainte, déposée par l’avocat de Lampros, Tyrone Blackburn, nomme Combs, Bad Boy Records, Arista Records et son propriétaire, Sony Music Entertainment, comme intimés.

Les représentants de Combs et Bad Boy n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un représentant de Sony et d’Arista n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter jeudi soir.

Problèmes juridiques récents

Les accusations de Lampros sont les dernières d’une série de problèmes juridiques pour Combs, qui fait l’objet d’une enquête criminelle fédérale au milieu de plusieurs poursuites qui l’accusent d’abus sexuels et physiques, de viol collectif et d’« activité illégale grave », a déclaré une source proche du l’affaire a été racontée à NBC News.

En novembre, l’ancienne partenaire amoureuse de Combs, Cassie, a intenté une action en justice à New York, l’accusant de l’avoir maltraitée physiquement et émotionnellement pendant des années. Le procès a été réglé le lendemain, les représentants de Combs ayant nié les allégations dans un communiqué.

Mais la semaine dernière, une vidéo a été rendue publique et semble corroborer au moins une allégation de Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, dans laquelle elle affirme que Combs l’a agressée physiquement dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles. La vidéo, datée de mars 2016, montre Combs dans une serviette en train d’agresser une femme que CNN a identifiée comme étant Cassie.

Combs a présenté dimanche des excuses sur sa page Instagram, se disant dégoûté de lui-même et décrivant la situation comme l’une des périodes « les plus sombres » de sa vie.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable », a déclaré Combs. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. »

Avant la diffusion de la vidéo, Combs avait nié toutes les allégations d’abus et d’actes répréhensibles et s’était engagé à blanchir son nom. Il avait précédemment qualifié les allégations de Cassie d’écœurantes.

Cassie a remercié tous ceux qui ont offert son soutien dans une déclaration sur son compte Instagram jeudi, ajoutant que « la violence domestique » m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Elle a écrit qu’elle avait beaucoup guéri mais qu’elle se remettrait « toujours » de son passé.

« Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant », indique le communiqué. « Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids.

Depuis que la plainte de Cassie a été déposée, d’autres femmes ont porté plainte pour agression sexuelle contre Combs, dont deux affirment qu’elles étaient adolescentes lorsqu’elles ont été agressées. Les avocats de Combs ont déposé des documents devant le tribunal visant à rejeter le procès de Jane Doe et à rejeter en partie le procès d’une autre femme.

Mardi, une ancienne mannequin nommée Crystal McKinney a déposé une plainte fédérale alléguant que Combs l’avait droguée et agressée sexuellement en 2003 après leur rencontre lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes à New York. Les représentants de Combs n’ont pas répondu mardi à une demande de commentaires sur le procès de McKinney.

Le procès de Cassie a été réglé, mais les autres sont en cours.

Plus tôt ce printemps, des agents fédéraux ont fouillé les propriétés de Combs à Los Angeles et à Miami. Trois sources proches du dossier ont déclaré que des armes à feu avaient été trouvées, mais aucun détail supplémentaire n’a été fourni.

Aaron Dyer, l’un des avocats de Combs, a déclaré dans un communiqué après les perquisitions que Combs « n’a jamais été arrêté mais a parlé et coopéré avec les autorités ». Il a décrit les perquisitions comme une embuscade, affirmant qu’il y avait eu une précipitation dans les jugements basés sur « des accusations sans fondement formulées dans le cadre de poursuites civiles ».

« Aucune de ces allégations n’a permis de conclure à une responsabilité pénale ou civile », a déclaré Dyer. « M. Combs est innocent et continuera à se battre chaque jour pour laver son nom. »