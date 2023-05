Diddy fait appel à DJ Khaled pour annoncer Combs Spirits « Diddy Direct »

Diddy a fait appel à DJ Khaled pour annoncer sa nouvelle plateforme de vente directe aux consommateurs et de vente au détail «Diddy Direct» pour les spiritueux Combs.

Sean « Diddy » Combs, en constante évolution, fait passer son portefeuille Combs Spirit au niveau supérieur avec Diddy Direct. La plate-forme a été créée par Comnbs pour aider les détaillants et les consommateurs à « trouver, demander et acheter » l’un des portefeuilles Combs Spirits sans tracas. Cela inclut toutes les variantes de vodkas CÎROC, CÎROC Spritz, CÎROC VS et DeLeón Tequila. Avec Diddy Direct, vous pouvez le localiser près de chez vous et l’acheter en un rien de temps selon un communiqué de presse.

Diddy Direct informe les consommateurs et les détaillants sur comment et où trouver chacun de leurs produits Combs Spirits préférés à l’échelle nationale avec une interface pratique et facile à utiliser qui comprend une fonctionnalité de recherche basée sur l’emplacement et le produit et une carte nationale interactive pour géolocaliser les entreprises locales. et distributeurs. Après avoir confirmé l’âge, la navigation facile du site permet aux utilisateurs de trouver rapidement le produit souhaité, ainsi que où et comment le trouver n’importe où dans le pays.

Les gestionnaires de boissons et les fournisseurs de boîtes de nuit, de restaurants et de magasins d’alcools à travers le pays peuvent utiliser Diddy Direct pour répondre à la demande croissante de Cîroc et DeLeón en les connectant à des distributeurs locaux souvent insaisissables, permettant un achat en ligne transparent.

Diddy Direct est une aubaine pour les consommateurs car il les met en relation avec des bars, des discothèques et des restaurants sur place, ainsi qu’avec des détaillants qui servent leur variante préférée de Cîroc Ultra Premium Vodka ou DeLeón Tequila. Que ce soit pour faire la fête hors de la ville ou à la recherche d’un brunch local, Diddy Direct montre rapidement aux consommateurs où ils peuvent trouver un bar qui a Cîroc Honey Melon ou un détaillant qui vend DeLeón Reposado.