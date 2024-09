Diddy était prêt à affronter Will Smith pour JLo ? Une rumeur vieille de plusieurs décennies revient à la vie dans une vidéo refaite surface | Hollywood

Un autre voyage dans le passé, qui dévoile des bribes de l’histoire de Sean « Diddy » Combs, a refait surface après l’arrestation du magnat de la musique le 16 septembre et son inculpation. Une rumeur vieille de plusieurs décennies concernant le fondateur de Bad Boy Records, son ex-petite amie Jennifer Lopez, Will Smith et Jada Pinkett Smith a été exhumée des profondeurs de l’océan alors que la vidéo largement diffusée d’un segment de Jimmy Kimmel Live a fait des ravages sur les réseaux sociaux. En 2023, Diddy a répondu à la rumeur vieille de plusieurs décennies selon laquelle Will Smith et Jada Pinkett Smith auraient tenté de « draguer » Jennifer Lopez.

L’animateur de télévision a mis Combs sur la sellette, le poussant à répondre à une rumeur selon laquelle la star de Hancock et sa femme auraient tenté d’entraîner l’ex de Diddy, JLo, dans un plan à trois alors qu’ils sortaient encore ensemble. Pour référence, Lopez et le Bad Boy for Life sont sortis ensemble de 1999 à 2001. Cette interaction particulière entre Kimmel et le rappeur a refait surface aux côtés de dizaines d’autres vidéos qui donnent un aperçu de l’histoire prétendument douteuse du magnat en disgrâce.

De quelle rumeur Diddy-Jennifer Lopez, impliquant également Will Smith et Jada Pinkett Smith, fait-on le plus parler ?

Vers la fin de l’année dernière, Diddy a fait une apparition dans le talk-show. Jimmy a saisi l’opportunité et a posé la fameuse question, le laissant sans voix. L’atmosphère de gêne est palpable à travers l’écran tandis que l’on regarde la scène se dérouler.

« Hé, en parlant d’amour, j’ai vu un gars sur Internet l’autre jour. Il m’a dit qu’il était ton agent de sécurité », a commencé Kimmel à parler de la question.

« Il a dit que lorsque tu sortais avec JLo, Will Smith et Jada ont essayé de la draguer pour un plan à trois et que tu allais tabasser Will Smith. C’est vrai ? »

Combs était sans voix et restait muet. Bien que le chanteur ait regardé Kimmel d’un air inexpressif pendant un moment, le changement radical de son attitude par rapport à la seconde précédente était visible.

P. Diddy a rapidement changé d’humeur en un instant, une fois de plus, et a répondu en plaisantant : « Eh bien, ce spectacle est devenu plus fou depuis la dernière fois que j’étais ici. »

Jimmy lui donna un nouveau coup de coude : « Mais c’est une question d’amour, ce n’est pas vrai ? » Diddy nia catégoriquement cette affirmation, tout en mettant en doute sa crédibilité. « Non ! Non, tu as vraiment entendu ça ? »

Jimmy a plaisanté : « Oui, je l’ai regardé sur Internet. Tu es en train de me dire que je ne peux pas croire tout ce que je lis ? »

Diddy rit incrédule à cette suggestion et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. Jimmy, je pensais que nous étions amis. »

Comment la rumeur est-elle née à l’origine ?

Plusieurs anciens associés du musicien ou des contacts éloignés se sont exprimés activement contre lui depuis que CNN a divulgué une vieille vidéo de surveillance montrant Combs agressant physiquement son ex-petite amie Cassie Ventura dans un hôtel californien. L’ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, s’est également exprimé ouvertement sur son passé prétendument moral. Il est intéressant de noter que Jimmy Kimmel faisait également référence à un épisode du podcast The Art of Dialogue, dans lequel Deal mentionnait la rumeur en question.

L’ancien membre de l’équipe de sécurité de Bad Boy Records a déclaré sur le podcast : « Nous étions à une fête d’anniversaire que je pense que Matt Damon donnait pour Ben Affleck. C’était juste un petit rassemblement au Four Seasons. Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Puff, Will Smith et Jada étaient assis sur [one] côté de la pièce.

Il a poursuivi : «[Puff] s’est levé. Et quand il s’est levé, il a marché et a fait bouger ses bras d’une certaine manière, comme [crossing them]. Je me suis approché de lui et il m’a dit : « Hé, je crois que Will et Jada essaient de kidnapper Jennifer. Je veux que tu restes près de moi parce que je vais l’éliminer. »

« C’était drôle. Il pensait que Jada et Will se montraient trop insistant envers Jennifer, qu’ils lui faisaient des avances », a ajouté Deal.

Le 17 septembre 2024, un acte d’accusation fédéral contre le rappeur a été rendu public, révélant les trois chefs d’accusation l’accusant de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, de complot de racket et de transport pour se livrer à la prostitution. Il a nié toutes les accusations.