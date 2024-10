Diddy et Justin Bieber semblent très proches dans une série de photos rétrospectives

Diddy et Justin Bieber traîné à l’époque… mais il était difficile d’évaluer à quel point les deux célébrités étaient proches… jusqu’à maintenant.

TMZ a obtenu de rares photos d’archives des légendes de la musique en train de se détendre lors de deux événements… le concert-bénéfice pour Haïti en 2010 à l’American Airlines Arena de Miami et le concert-bénéfice pour Haïti en 2016 à l’American Airlines Arena de Miami. after-party de la 58e cérémonie annuelle des Grammy Awards au 1OAK à Los Angeles

En examinant les images, une chose devient tout à fait claire… Diddy et Bieber, beaucoup plus jeune, étaient super proches.

Regardez ces photos… Diddy avait son bras autour de l’épaule de Biebs, le tirant plus près tout en chantant dans un micro. Justin était tout sourire et a également pris le micro pour chanter quelques paroles.

Comme nous l’avons signalé vendredi matin… Diddy et Bieber étaient interviewés ensemble au « Jimmy Kimmel Show » en 2011.

Bien sûr, la déclaration de Diddy n’a pas bien vieilli étant donné les ennuis dans lesquels il se trouve. arrêté Diddy et l’a accusé de racket, de trafic sexuel et d’autres crimes graves. Diddy a plaidé non coupable des crimes, mais reste en prison sans caution.