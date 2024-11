Diddy et J.Lo vus en train de se disputer sur des photos de la même nuit en raison d’un viol présumé

« Tout le monde dansait et s’amusait mais à mesure que la nuit avançait, les tensions montaient » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de HENNY RAY ABRAMS / AFP

Contenu de l’article De nouvelles photos choquantes obtenues par le Courrier quotidien Sean ‘Diddy’ Combs et sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez, se sont livrés à une confrontation houleuse la nuit où il est maintenant accusé d’avoir violé une fille de 13 ans. Selon le média, les photos ont été prises à la discothèque Lotus le 7 septembre 2000. — la même nuit, Combs est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille avec deux autres célébrités non identifiées après les MTV Video Music Awards. Un témoin oculaire qui a observé les deux se disputer a déclaré qu’après leur dispute, Combs s’était dirigé vers la sortie avec « son entourage et un groupe de filles ». « Diddy tenait une bouteille de champagne Cristal tout le temps au service de ses invités », la source a rappelé. « Tout le monde dansait et s’amusait mais à mesure que la nuit avançait, les tensions montaient entre lui et J.Lo. »

Contenu de l’article La semaine dernière, Combs a été frappé par une nouvelle vague de poursuites, une victime présumée affirmant qu’il l’avait droguée et violée alors qu’elle avait 13 ans, à la participation d’une « célébrité masculine » et d’une « célébrité féminine » anonymes. Les nouvelles demandes ont été déposées par Celui de Tony Buzbee Le cabinet d’avocats Buzbee, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci, intentait 120 poursuites contre Combs, qui est en détention fédérale depuis son arrestation le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan après que la police l’a accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Dans l’un des nouveaux procès obtenus par Variété, Date limite et Actualités NBCJane Doe affirme avoir été agressée après avoir assisté à une fête qui a suivi les MTV Video Music Awards en 2000, alors qu’elle avait 13 ans.

Contenu de l’article La femme dit qu’elle a été forcée de signer un accord de non-divulgation et lui a donné un verre qui l’a rendue « étourdie et étourdie » lors d’une fête dans une maison. « À la recherche d’un endroit pour se reposer, la plaignante est entrée dans ce qu’elle croyait être une chambre vide afin de pouvoir s’allonger un moment », peut-on lire dans le procès. Elle allègue que Combs est entré dans la pièce avec « une célébrité masculine et féminine » et « s’est approché agressivement du plaignant avec un regard fou dans les yeux, l’a attrapée et lui a dit : ‘Vous êtes prêt à faire la fête !’ » Combs a ensuite jeté la jeune fille vers une autre célébrité masculine, appelée dans le procès « Célébrité A ». « La plaignante a été retenue par la célébrité A qui l’a violée vaginalement sous les yeux de Combs et de la célébrité B, une femme. Après que la célébrité masculine ait fini, Combs a ensuite violé vaginalement le plaignant pendant que la célébrité A et la célébrité B regardaient. Combs a tenté de forcer la plaignante à lui faire une fellation, mais elle a résisté en frappant Combs au cou ; il s’est arrêté », ajoute le procès.

Contenu de l’article Après l’agression présumée, la femme affirme avoir « sombré dans une profonde dépression qui continue d’affecter toutes les facettes de sa vie ». Dans une déclaration au Presse associéeles représentants de Combs ont critiqué les dernières poursuites judiciaires, affirmant que leur client « n’a jamais agressé sexuellement quelqu’un – adulte ou mineur, homme ou femme. » Le Courrier Selon une source, ce soir-là, Lopez, qui avait 31 ans à l’époque, était de bonne humeur après avoir remporté le titre. prix de la meilleure vidéo de danse pour sa chanson En attendant ce soir. Mais la soirée a pris une tournure pour des raisons inconnues avant que les deux hommes, qui étaient ensemble entre 1999 et 2001, ne soient photographiés en train de se disputer verbalement. La relation de deux ans entre Combs et Lopez était loin d’être fluide. En 1999, le couple a été impliqué dans une fusillade dans une discothèque de New York. fait trois blessés.

Contenu de l’article Photo de Scott Gries / Getty Images Lopez n’a jamais été inculpé, mais Combs et son garde du corps Anthony « Wolf » Jones et le rappeur Jamal « Shyne » Barrow, 21 ans, ont tous été jugés. Combs et Jones ont finalement été acquittés, mais Barrow a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation, dont possession criminelle d’une arme, voies de fait au premier degré et mise en danger par inadvertance. Plus tôt cette année, Barrow a déclaré à Combs : «détruit ma vie », avec Natania Reuben, l’une des victimes de la fusillade, accusant le Tu vas me manquer hitmaker pour ses blessures. «Je les ai littéralement regardés sortir les armes, j’avais un point de vue clair. Je veux dire, pour l’amour de Dieu, j’ai reçu une balle dans le nez. Je leur faisais face directement. J’ai regardé tout se produire et je l’ai décrit avec véhémence à toutes les parties impliquées », a déclaré Reuben lors d’une apparition sur NewsNation. Rapports d’Elizabeth Vargas en mars. « Il me reste neuf fragments de balle dans le visage. »

Contenu de l’article Lopez a évoqué sa relation tumultueuse avec le rappeur en disgrâce en 2003, affirmant qu’elle avait rompu avec Combs après qu’il l’ait trompée. « C’était la première fois que j’étais avec quelqu’un qui n’était pas fidèle », dit-elle. dit AMBIANCE. «J’étais dans cette relation avec Puff où je pleurais totalement, je devenais folle et devenais folle, ça m’a vraiment pris toute ma vie en vrille… Je ne l’ai jamais attrapé, mais je savais juste. Il disait qu’il allait dans un club pendant quelques heures et ne revenait jamais ce soir-là. Elle a déclaré que cette expérience l’avait amenée à s’interroger sur leur avenir à long terme. « J’ai dû réfléchir : est-ce que je veux être à la maison avec des enfants dans 10 ans et me demander où est quelqu’un à trois heures du matin ? » Mais Lopez a vite rebondi auprès du danseur Cris Judd, qu’elle a épousé en septembre 2001 et a divorcé moins d’un an plus tard.

« En sortant d'une relation torride, je rencontre cette personne douce et tellement rafraîchissante », a-t-elle déclaré. « Mais le mariage n'est pas seulement une question d'amour. Je pensais avoir appris cela lors de mon premier mariage…. J'ai adoré Cris, je l'aime toujours, c'est l'une des meilleures personnes. Ce n'était pas une chose facile à abandonner, mais nous n'avions pas ce qu'il fallait pour faire fonctionner un mariage…. Cris sait que la dernière chose que j'ai toujours voulu dans ce putain de monde était de lui faire du mal.

