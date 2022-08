Diddy et Dr. Dre ont une session historique en studio

Parlez de l’histoire en devenir! Nous adorons ces photos qui viennent de sortir d’une session d’enregistrement avec nul autre que Sean “Diddy” Combs et le Dr Dre d’hier soir.

Dans les années 90, Dr. Dre et Diddy étaient deux producteurs au sommet de leur art dont les plus grands artistes faisaient partie de la querelle de rap la plus légendaire de tous les temps. Plus de 25 ans plus tard, les deux sont toujours en plein essor en tant que magnats des industries de la musique, de la technologie et des spiritueux, mais à ce stade, il n’y a que de l’amour entre eux.

Le mardi 30 août, les deux géants du hip-hop se sont réunis pour collaborer au prochain album très attendu de Dr. Dre avec Snoop Dogg, qui était également présent. Produire avec le Dr Dre est un rêve de longue date pour M. Combs et la nuit a été rendue encore plus spéciale alors qu’il l’entraînait au chant.

Diddy s’est rendu sur Instagram pour partager cet événement mémorable :

Hier, un de mes plus grands rêves s’est enfin réalisé. Je me souviens de la première fois que j’ai entendu la production de @DrDre. Cela m’a donné une orientation claire sur le niveau de producteur que je voulais être. Hier soir, j’ai eu la chance de travailler avec cet homme et de voir son génie alors qu’il me coachait au chant. Il m’a rappelé moi-même, mais avec un style différent et beaucoup plus concentré. Je dois intensifier ma concentration ! lol Mais ce fut une expérience formidable et j’en remercie Dieu. J’espère qu’un jour tu auras la même expérience avec quelqu’un que tu as toujours considéré comme un héros. AMOUR 🖤🙏🏿💫⚡️✨

Quoi de mieux que deux légendes se connectant ?

Nous sommes super excités d’entendre le nouvel album de Snoop maintenant. À quoi pensez-vous que cela ressemblera?

