Diddy et Dana Tran célèbrent le premier anniversaire de leur fille Love

On peut dire sans se tromper que les fans de Diddy étaient ravis de voir la célébration en l’honneur de l’anniversaire de Love, qui compte près de 30 000 abonnés sur son propre compte Instagram.

La semaine dernière, le fondateur de Bad Boy a partagé une vidéo de lui-même en train de faire face à sa petite fille alors qu’elle faisait ses premiers pas.

‘Dernières nouvelles! C’est juste arrivé ! @LoveSeanCombs marche officiellement », a annoncé Diddy sur les réseaux sociaux alors qu’il se réjouissait de sa fille. « Je donne toute la gloire à Dieu ! »

Plus tard dans la même semaine, Love dansait déjà avec ses grandes demi-sœurs, Jessie et D’Lila Combs, sur leur page TikTok.

En plus des jumeaux Combs, Diddy est également le père de son fils adoptif Quincy Brown, 32 ans ; fils « roi » Christian Combs, 25 ans ; et les filles jumelles Jessie et D’Lila Combs, 16 ans avec feu Kim Porter, décédée en 2018.

Diddy a également son fils Justin Combs, 29 ans, avec Misa Hylton, et sa fille Chance Combs, 17 ans, avec Sarah Chapman.