Diddy et Cassie : 3 fois il a été hypocrite

La relation entre Sean « Diddy » Combs et Cassie était tumultueuse et au centre du scandale du magnat du hip-hop. Le couple est sorti ensemble pendant des années, se terminant par un règlement à l’amiable après que Cassie ait accusé Diddy d’abus, de violence et de trafic sexuel.

La relation, qui a pris fin en 2018, est revenue sous le microscope après l’arrestation de Combs en septembre 2024 pour des accusations liées au racket, au trafic sexuel par la force et au transport à des fins de prostitution. Alors que d’autres célébrités ont sonné l’alarme à propos de Combs, son hypocrisie envers Cassie donne un aperçu troublant de son comportement.

Cassie a soulevé des questions après que Diddy ait retrouvé son ex Jennifer Lopez

Sean « Diddy » Combs et Jennifer Lopez se sont séparés en 2001 après une relation qui a eu son lot de controverses et de scandales. Mais les deux sont restés relativement proches, même après le mariage de Lopez et le début de la relation de Diddy avec Cassie.

Le procès de Cassie en 2023 affirmait que Diddy l’avait violée et maltraitée lorsqu’elle tentait de mettre fin à la relation. Cependant, Diddy…