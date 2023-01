Diddy et Baby Love dans un avion privé : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Plus à propos didy

didy a partagé un autre regard sur sa douce petite fille J’adore Sean Combs! Le bébé, qui aurait trois mois, était emmitouflé dans un pull à motifs roses alors qu’elle restait confortable lors d’un vol en avion privé avec son père, 53 ans, dans une vidéo publiée sur son Instagram le 6 janvier. “Hé bébé ! Salut bébé! Hé, hé, hé, je t’aime », a déclaré Diddy au nouveau-né qui est resté confortable dans l’ensemble qui comprenait des gaufres en forme de cœur et des cartons de lait. Bien qu’elle n’ait que quatre semaines, bébé Love secoue déjà une tête pleine de cheveux noirs !

Le rappeur “Been Around The World” a annoncé qu’il avait accueilli son septième enfant au monde via Twitter le 10 décembre. “Je suis tellement béni d’accueillir ma petite fille Love Sean Combs dans le monde”, a-t-il écrit dans le court tweet, qui n’a pas nommé la mère de Love Dana Tran, 28 ans, spécialiste de la cybersécurité. “Maman Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessy et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!” a-t-il également dit en criant à ses six enfants plus âgés.

Diddy a quatre enfants avec son ex en retard, encore et encore Kim Porterdont le fils adoptif Quincy, 31 ans, et le plus jeune fils Christian, 24 ans, ainsi que les jumeaux Jessie et D’Lila, 16 ans. Il est également père de son fils Justin, 28 ans, avec son ex Misa Hyton, ainsi que sa fille Chance, 16 ans, avec Sarah Chapman. Les fiers frères et sœurs ont tous douché leur nouvelle petite sœur d’amour alors qu’ils posaient avec elle le jour de Noël en portant des pyjamas à rayures vertes et rouges assortis avec des chapeaux de Père Noël. « Joyeux Noël de ma famille à la vôtre ! LOVE », a écrit Diddy, à côté d’un cœur rouge.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Deux jours seulement après Noël, Diddy n’a pas pu s’empêcher de partager des photos de sa nouvelle fille alors qu’elle était assise dans son siège auto et regardait droit vers l’appareil photo. Elle semble déjà retrouver son sens du style en restant bien au chaud avec une couverture blanche ornée de coeurs roses rappelant son nom ! Dans la suivante, elle s’est blottie contre son père alors qu’elle s’assoupissait pour une petite sieste en berçant un adorable nœud rose ! “Baby Love”, le rappeur – née Sean Combs – a écrit avec un cœur emoji.

Lien connexe Lié: Les enfants de Diddy : tout ce qu’il faut savoir sur ses 7 enfants et leurs mères

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.